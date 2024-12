Si parte con una nuova puntata di Da noi… A Ruota Libera, programma in onda su Rai 1 a partire dalle 17.20 e condotto da Francesca Fialdini. Si tratta dell’ultimo episodio di quest’anno e vedrà tra i primi ospiti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. I due parleranno del nuovo film intitolato “Io e te dobbiamo parlare“, attualmente al cinema con i due comici per la prima volta insieme. Si tratta di una pellicola in cui Siani e Pieraccioni vestono i panni di due poliziotti, i quali collezionano esperienze decisamente particolari in giro per la città.

Dopo di loro faranno il loro ingresso a Da noi… A Ruota Libera anche Giovanni Esposito con Sergio Friscia, anche loro parte del cast del film “Io e te dobbiamo parlare”. Uscito al cinema il 19 dicembre pare essere già un grande successo. Si parlerà poi di un altro film, “Dove osano le cicogne”, con Angelo Pintus e Beatrice Arnera, anche loro ospiti a Da noi…a Ruota Libera per raccontare a Francesca Fialdini tutte le novità e i segreti sul nuovo lavoro. La loro pellicola uscirà nelle sale italiane il 1 gennaio 2025 per inaugurare al meglio il nuovo anno.

Da noi… A Ruota Libera, ospiti domenica 29 dicembre 2024: intervista a Cristiano Malgioglio

A Da noi… A Ruota Libera oggi 29 dicembre 2024, Angelo Pintus e Beatrice Arnera presenteranno l’ultimo film “Dove osano le cicogne“, dalla trama particolare. Il protagonista Angelo è un maestro elementare che non riesce ad avere un figlio con la moglie Marta. Dati i tentativi falliti, vola a Barcellona su consiglio di un amico, che promette che in Spagna troveranno la soluzione presso uno specialista che li può aiutare. Ospite molto atteso anche Cristiano Malgioglio.

Il cantante entrerà a Da noi… A Ruota Libera per raccontare questo prezioso momento della sua carriera. Il giudice di “Tale e quale show” ha pubblicato di recente “Rosa Tormento” singolo musicale che sta già svettando in classifica. Per vedere la puntata di Da noi… A Ruota Libera di oggi 29 dicembre 2024 su Rai1 è possibile collegarsi anche su RaiPlay per seguire il live streaming. Il programma di Francesca Fialdini è amatissimo dagli italiani, curiosi di scoprire alcuni segreti nascosti dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Non a caso il talk show prende il nome di “a ruota libera”. Buona visione!

