Francesca Fialdini la confessione”Non ho figli ma…”/ Il desiderio di maternità…

Francesca Fialdini, classe 1979, tempo fa in un’intervista a Diva e Donna aveva parlato del binomio donna-madre: “Penso si essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro. Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese le guarda con diffidenza e sospetto”. E aveva aggiunto: “Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”. Francesca Fialdini è legata da anni a Milo Brunetti, secondo il suo profilo Facebook i due sono legati dal 2009. La giornalista è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, anche se nello studio di “Vieni da me” con Caterina Balivo aveva confessato di essere “innamorata pazza!” del suo uomo. In quell’occasione Francesca Filadini aveva parlato anche di maternità: “Mi piacerebbe diventare madre, è una possibilità a cui penso. Ma sono anche convinta che sarei una donna pienamente realizzata anche se non succedesse, non penso che le donne vadano costrette nei cliché… Però sì, sarebbe bello. Ma bisogna essere in due per avere dei figli, io da sola non posso, bisognerebbe darsi una mossa!”.

Francesca Fialdini e il desiderio di maternità

Nell’ultima ospitata a Vieni da me su Rai 1, lo scorso maggio, Francesca Fialdini è tornata a parlare de suo fidanzato e del desiderio di maternità. La giornalista ha raccontato di aver trascorso la quarantena lontana dai suoi affetti: “Ho cominciato a sentire la mancanza dei miei genitori, degli amici, del mio ragazzo”. Milo Brunetti, infatti, vive a Lecco dove lavora come odontoiatra, mentre la Fialdini risiede a Roma per motivi di lavoro. La giornalista ha anche svelato che la cosa che le rimprovera il fidanzato è l’assenza perché la vorrebbe più presente. In quell’occasione Caterina Balivo le ha chiesto nuovamente del suo desiderio di maternità: “Faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”, ha spiegato la Fialdini.



