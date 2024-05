Francesca Fialdini piange: “Franco Di Mare? Non riesco a parlare”/ Apertura stravolta a Da noi a ruota libera

Franco Di Mare morto, il ricordo in lacrime di Francesca Fialdini: “È difficile”

Puntata difficile oggi di Da noi a ruota libera per Francesca Fialdini che senza riuscire a trattenere le lacrime ha voluto ricordare e ringraziare Franco Di Mare, morto venerdì 17 maggio 2024 per un mesotelioma. La conduttrice ha lavorato per anni al fianco di Franco Di Mare ad UnoMattina e per lei è stato un grande maestro, una vera e propria guida per lei. E Francesca Fialdini per questo ha voluto stravolgere la scaletta della puntata del suo talk per dedicare un ampio spazio al giornalista con l’aiuto anche di una collega che lo conosceva molto bene, Giovanna Botteri.

“Personalmente è molto difficile per me trovare le parole oggi e quindi mi farò aiutare da chi ha lavorato con lui per molto tempo, a me è capitata questa fortuna nei tre anni di UnoMattina che ho condotto insieme a Franco, ma voglio farmi aiutare anche da chi ha condiviso anche lo spirito del mestiere che Franco ha per molto tempo vissuto con grande passione, professionalità e coinvolgimento umano…” ha premesso in apertura Francesca Fialdini in lacrime.

Francesca Fialdini confessa: “Franco Di Mare è stato una guida e un faro”

È scoppiata a piangere più volte Francesca Fialdini nel ricordare Franco Di Mare e si è interrotta anche varie volte durante il suo discorso: “Questo è uno scherzetto di Franco perché io e Franco ci divertivamo moltissimo insieme, non ci riesco uno dice ‘preparati due cose da dire’…” E poi ancora con la voce rotta la conduttrice di Da noi a ruota libera ha aggiunto: “Quando ho iniziato UnoMattina insieme a Franco dieci anni fa ero una ragazza che doveva imparare un po’ tutto dell’informazione giornalistica in televisione…Non mi sentivo sicura e io vi assicuro che Franco è stato il miglior maestro che mi potesse capitare, una guida un faro…” Poco prima anche Mara Venier ha ricordato Franco Di Mare finendo, però, al centro di aspre polemiche sul web.











