Francesca, fidanzata Achille Lauro/ L’artista: “stiamo insieme da parecchio”

Francesca è la fidanzata segreta di Achille Lauro, il rapper ospite della seconda puntata (in replica) di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso sabato 27 giugno 2020 su Raiuno. Il 2020 è stato un anno davvero magico per il cantante reduce da una trionfale partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove ha catalizzato l’attenzione di critica e pubblico con le sue performance audio-visive sulle note di “Me ne frego”. Accanto all’artista c’era anche una donna di cui si conosce davvero poco: si tratta di Francesca, una brunetta di cui ha parlato in rarissime occasione tralasciando poi dettagli su come e quando si sono incontrati. Se sul palco di Sanremo 2020 ha baciato il suo (ex) collega Boss Doms scatenando ancora una volta polemiche, in realtà Achille Lauro è felicemente fidanzato. A rivelarlo e confermarlo è stato proprio il cantante che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha detto di essere fidanzato da anni con Francesca, una ragazza coetanea estranea al mondo della musica.

Achille Lauro: “Me ne frego” è per la fidanzata Francesca?

In particolare poco prima di lanciare il brano sanremese “Me ne Frego”, Achille Lauro ha detto che la canzone è nata dopo una relazione tossica precisando “una di quelle situazioni che capitano a tutti”. In tanti hanno immediatamente pensato che la sua fidanzata Francesca possa essere stata la musa del brano, ma questa è solo una supposizione. Sta di fatto che, a distanza di mesi da Sanremo 2020, Achille Lauro non ha mai rilasciato ulteriori dettagli sulla sua amata al punto che c’è chi pensa che possa essere tutto un’invenzione. Sarà davvero così? In realtà la coppia, alcuni mesi fa, è stata pizzicata dal settimanale Spy: Achille è abbracciato ad una bella moretta e sembrerebbe che si tratti proprio di Francesca. La coppia è stata paparazzata in un noto locale romano, ma non è dato sapere di più. Del resto lo stesso cantante durante l’ultima intervista televisiva rilasciata sempre a Mara Venier a Domenica parlando della sua vita privata ha solo dichiarato “sono fidanzato da parecchio” senza aggiungere altro.



