Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Il cantautore: “lei è sempre più brava”

Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori, il cantautore ospite della seconda puntata de “La musica che gira intorno”, lo show di successo presentato da Fiorella Mannoia su Rai1. Francesca è senza alcun dubbio il grande amore della vita di Francesco De Gregori: i due si sono incontrati quando erano poco più che adolescenti. Prima c’è stata una profonda amicizia che, nel corso degli anni, è sfociata in una grandissima amore che ha spinto la coppia a sposarsi nel 1978. Un amore importante quello che lega il cantautore de “La donna cannone” alla donna da cui ha avuto anche due splendidi figli Marco e Federico. Francesca, per gli amici più stretti semplicemente Chicca, è cresciuta a stretto contatto con il mondo della sette note pur essendosi occupata per tantissimi anni dell’azienda di famiglia. La Gobbi, intervistata da Il Corriere della Sera, ha raccontato l’incredibile esperienza di calcare il palcoscenico con il marito; una grande emozione che però la donna, che in passato ha cantato per il Coro del Testaccio di Roma, ha vissuto con grande naturalezza.

Francesco De Gregori: “Francesca Gobbi suona anche il tamburello”

Francesca Gobbi e Francesco De Gregori sono felicemente sposati da 42 anni. La musica è stata sicuramente il filo conduttore che li ha uniti in passato e che li rende, ancora oggi, così complici e innamorati. La Gobbi, infatti, è sempre stata una grandissima appassionata di musica e in passato era una delle voci del Coro del Testaccio. Un destino in parte segnato: l’incontro con De Gregori, il grande amore, il matrimonio e la nascita di due figli. Insieme la coppia ha anche calcato il palcoscenico visto che Francesca ha suonato durante qualche concerto del marito. A raccontarlo è stato proprio Francesco De Gregori intervistato da La Sicilia: ““lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”.



