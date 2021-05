Francesca Lodo e Matteo Diamante/ Nuova coppia a L’Isola dei Famosi 2021?

Francesca Lodo e Matteo Diamante nuova coppia de L’Isola dei Famosi 2021? Ilary Blasi chiama la ex letterina di Passaparola per farle ascoltare un video messaggio da parte di un ammiratore segreto. Si tratta proprio dell’ex pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 che rivela di avere un debole per la bellissima modella. “Non vedo l’ora che questo muro possa cadere per passare qualche serata insieme sotto le stelle per conoscerci meglio” dice il Pupo. Francesca Lodo è sorpresa dalla cosa, ma non tanto piacevolmente a giudicar dall’espressione del suo volto. “Non me l’aspettavo, ma è stato un video messaggio carinissimo” – precisa la Lodo, mentre Ilary Blasi dallo studio cerca di carpire se può esserci un interesse o meno da parte della modella.

Francesca Lodo: “Matteo Diamante? Non lo conosco bene”

Matteo Diamente e Francesca Lodo: sta per nascere del tenero a L’Isola dei Famosi 2021? La ex letterina di Passaparola a sorpresa scopre di essere entrata nel mirino del bel Matteo che in un video messaggio ha espresso tutto il suo interesse per la bellissima modella sarda. La Lodo però non sembrerebbe essere dello stesso parere visto che in palapa dopo aver visto il video messaggio del pupo precisa: “Matteo non lo conosco perchè questa distanza non ci ha mai fatto parlare più di tanto, vengo da una storia di 8 anni finita da pochissimo e l’ultimo dei miei pensieri era venire a l’isola dei famosi a cercare fidanzato né single né fidanzato. Per ora non so se abbiamo delle cose in comune”. Ilary Blasi dallo studio fa una doverosa precisazione: “Francesca ti ho fatto questo regalo, è la prima volta che accade una cosa del genere a l’isola dei famosi” con la Lodo che ringrazia dicendo “é stato molto carino”. Che dire: scatterà la scintilla sotto il cielo stellato in Honduras oppure no?

