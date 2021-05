Matteo Diamante/ Piange per suo padre: “Non mi ha mai capito e ora..”

Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 piange per suo padre abbracciato stretto ad Awed

Matteo Diamante è finito nel mirino di Emanuela Tittocchia all’isola dei Famosi 2021 per via della sua gestione delle nomination e dei salvataggi giovedì scorso ma, soprattutto, per il suo comportamento con i vecchi naufraghi che si sono uniti al suo gruppo. Dall’altra parte c’è Awed, un amico storico, con il quale si è lasciato andare a importanti lacrime. In particolare, proprio negli ultimi daytime, sembra che sia venuto a galla il loro percorso comune ma anche tutte le volte che il Pupo è stato preso di mira per le sue aspirazioni del mondo dello spettacolo.

Proprio parlando con l’amico Simone, Matteo ha raccontato tutte le volte che si è sentito inutile ma anche di quando si è sentito al centro dell’orgoglio della famiglia: “Sapere che a casa sono orgogliosi di me mi dà forza, sai quante volte mi sono sentito dire che sono un lavativo, buono a niente? Quante volte mi sono sentito dire in faccia che non valgo un ca**o. ho dovuto combattere contro chi ha giudicato negativo il mio obiettivo e mio padre era il più duro, mi guardava e non vedeva di certo il figlio che avrebbe voluto”.

Emanuela Tittochia contro Matteo per la nomination di Rosaria

Dall’altra parte, invece, non mancano le accuse di Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021. Proprio l’attrice ha preso di mira il Pupo accusandolo di aver fatto inserire nel gruppo i nuovi arrivati e di averli messi a capo di tutti loro (Ciufoli in testa) sacrificando poi Rosaria, finita in nomination e a rischio eliminazione. I due hanno avuto modo di discutere iniziando a mietere le prime crepe nel gruppo degli Arrivisti che sembrava pronto a colpire i Primitivi in simpatia e in energia, il loro scontro arriverà nel prime time di questa sera all’Isola?

