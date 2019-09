Francesca Manzini/ “Ballerina curvy” Vs il Bodyshaming, vincerà? (Amici Celebrities)

Non si prende troppo sul serio, non ha paura di mostrarsi ed è diventata in poco tempo l’idolo del pubblico “normale” di Amici Celebrities, Francesca Manzini è una di noi. La rivelazione della prima puntata del programma di Maria De Filippi è proprio lei, la bella imitatrice e conduttrice radiofonica che si è messa in gioco ballando su un palco importante come quello di Canale 5 alla presenza di un pubblico urlante in studio e, poi, rimettendosi al giudizio del pubblico e degli haters che, sicuramente, non hanno fatto mancare i loro commenti al veleno sui social. Siamo sicuri che questo non abbia rovinato il sorriso della bella Francesca Manzini che, in barba a come sono andate le cose, è sicuramente tra i vincitori della prima puntata del programma. Anche nello studio di Canale 5 gli apprezzamenti al suo fisico lontano dai canoni di bellezza che tutti ci propinano, non sono mancati soprattutto in virtù del suo essere sensuale durante le coreografie a lei assegnate sia da solista che in gruppo con i ballerini professionisti di Amici.

FRANCESCA MANZINI TRA BULIMIA E ANORESSIA AD AMICI CELEBRITIES

Francesca Manzini in settimana ha avuto comunque la sua bella gatta da pelare visto che, dopo la prima puntata di Amici Celebrities, gli haters hanno detto la loro sul suo fisico e sulle sue forme. La speaker di Rds non ha usato mezze parole per rispondere a loro e, in generale, per spiegare perché si ama e come mai non rinuncia al cibo definendosi una buona forchetta partendo da lontano e parlando delle sue “amiche-nemiche” che per anni l’hanno accompagnata ovvero l’anoressia e la bulimia: “Adesso sto bene. Mangio perchè mi piace. Sono un pò in carne, curvy, come mi ha detto Platinette. La passione non ha peso e io mi sento bene con me stessa. Sono centrata, presente”. Poi ringrazia la sua amica Maruska Albertazzi, giornalista e autrice da sempre attenta ai problemi di salute mentale che ha deciso di lanciare una challenge sui social per spronare le persone a parlare apertamente delle loro battaglie”. Nello stesso video Instagram in cui ha parlato della sua voglia di addentare la vita, diciamo così, conclude dicendo: “Maria si rifornisce da un pizzettaro pazzesco… me la merito dopo 12 ore di lavoro. Puro gusto, viva la vida”. Cosa farà questa sera sul palco di Amici Celebrities?

FRANCESCA MANZINI BALLA E INCANTA

Durante la prima puntata del programma, Francesca Manzini ha avuto modo di mettersi in gioco sia sulle note di un ballo più leggero, sulle note di Giusy Ferreri e del suo ultimo tormentone estivo, che di una canzone più complicata, Feeling Good, che ha dato vita ad una coreografia un po’ criticata. Qualcuno ci ha visto infatti una violenza, dei danni di una donna ad un uomo o viceversa, e per questo Giuliano Peparini è intervenuto a sostegno della Manzini e in difesa della coreografia che era stata costruita come un gioco e non con un messaggio profondo, o sbagliato, come percepito da parte di qualcuno. La “ballerina” non ha mai spento il suo sorriso, nemmeno davanti alle polemiche, e ha portato a casa la serata senza finire nemmeno in nomination e, quindi, a rischio eliminazione. Clicca qui per vedere il video del momento.



