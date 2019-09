Francesca Manzini, chi è?/ Dall’anoressia alle imitazioni (Amici Celebrities)

Tutto è pronto per l’inizio di Amici Celebrities e il pubblico attende con ansia di vedere i vip di Maria De Filippi cantare e ballare. Tra i tanti volti noti ce n’è uno sconosciuto ai più ed è proprio quello di Francesca Manzini. Chi è? La prima puntata del programma ci aiuterà a conoscere l’imitatrice già nota per i suoi personaggi ma, soprattutto per la sua carriera che, dopo tanta gavetta, l’ha portata a lavorare in radio, RDS, e al cinema, al fianco di Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli in Benedetta Follia, uscito nelle sale proprio lo scorso anno. Francesca Manzini è sicuramente ancora agli inizi della sua carriera ma ha tutto il tempo per fare bene. Classe 1990, Francesca Manzini si presenta ad Amici Celebrities nella squadra blu in veste di ballerina (anche sexy da quanto abbiamo potuto vedere dai primi promo del programma), riuscirà ad usare la trasmissione come trampolino di lancio?

FRANCESCA MANZINI E LE SUE IMITAZIONI

Fin da giovanissima, Francesca Manzini si è concentrata sulle imitazioni prima solo per gioco e poi facendone una professione senza più passare inosservata, passando da Mara Venier a Simona Ventura (mitico lo scherzo fatto a Massimo Ferrero fingendosi la conduttrice), da Asia Argento alla stessa Maria De Filippi. In molti si aspettano un siparietto proprio questa sera ad Amici Celebrities visto che si troverà sul palco al cospetto della conduttrice e potrebbe giocare su questo dualismo, ma questo sarà tutto da vedere questa sera. Fino a quel momento dovremo accontentarci delle poche notizie che abbiamo su di lei e sulla sua vita privata. La Manzini è molto riservata, almeno in amore, ma non nelle sue passioni come quella per la Lazio. Il sangue biancoceleste le scorre nelle vene in quanto figlia del team manager sportivo Maurizio Manzini che ha lavorato con la SS Lazio.

IL PROBLEMA CON L’ANORESSIA E LA BULIMIA: LA STORIA DI FRANCESCA MANZINI

Nella sua vita non sono comunque mancati gli episodi difficili da “trattenere” e tenere lontani dal gossip e, in particolare, proprio in una recente intervista, Francesca Manzini ha parlato del suo rapporto con l’anoressia. Proprio al settimanale Spy, Francesca Manzini ha raccontato: “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia”. Il suo drammatico racconto non si esaurisce qua visto che la Manzini ricorda le ore e i giorni passati a letto e il momento in cui arrivò a pesare 47 chili: “Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto: di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata. Il calvario è durato sei anni, poi mi sono rialzata per dimostrare a me stessa quanto valessi: oggi mordo la vita, non mi arrendo davanti alle difficoltà”. Sicuramente non lo farà nemmeno nel ballo ad Amici Celebrities.



