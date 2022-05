Francesca Manzini: “La mia lotta con bulimia e anoressia”/ “Il mio ex mi menava e…”

Francesca Manzini, comica e imitatrice diventata nota in tv con le esibizioni di personaggi come Chiara Ferragni o Maria De Filippi, non ha un passato facile. A lungo nel corso dell’adolescenza ha dovuto fare i conti con disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia, nati a causa delle liti tra il padre e la madre. “Io a 14 anni ero preoccupata come una donna di 30. Ero sposata, separata, con due figlie. Io mi sentivo mia madre. Avevo appreso quello stile di vita insano e malato. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. Così mi sono ammalata” ha rivelato al Corriere della Sera.

Mentre nella sua testa e nel suo cuore si scatenava una guerra fatta di preoccupazioni, il suo corpo cambiava: “Cambia la pelle, cambiano i profumi, ti abitui a un nuovo corpo. Tante volte ho attraversato i miei nuovi corpi e ogni volta che mi si chiudeva lo stomaco avevo paura di cadere nell’anoressia. Una paura che ho ancora oggi”.

Francesca Manzini: “Così sono tornata a sorridere”

Nella sua vita, Francesca Manzini ha dovuto combattere contro i disturbi alimentari ma non soltanto. Per lei anni difficili anche dal punto di vista sentimentale. A 23 anni è infatti incappata in una relazione violenta, con un ex che la picchiava e tradiva quotidianamente: “Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Avevo 23 anni e sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv, i segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”.

Non è stato semplice, ma anche grazie alla tv e al lavoro Francesca Manzini è riuscita a ritrovare un po’ di equilibrio, tornando a sorridere: “Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà. Accettare non vuol dire che sei guarita, ma che hai ben chiara la situazione, è il superamento che ti porta il sorriso. Ora sorrido sempre”. Lo scorso anno la conduttrice e comica avrebbe dovuto sposare Christian Vitelli, ma il matrimonio è saltato. Ora Francesca condivide la propria vita con Marco Scimia.











