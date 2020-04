Francesca Manzini torna a Striscia La Notizia/ È Mara Venier in versione…casalinga!

Pubblicità

Nuovo appuntamento con Striscia La Notizia oggi 21 aprile su Canale 5 ricco di sorprese. Il tg satirico condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker questa sera ha in serbo per il pubblico tanti servizi interessanti, divertenti e di attualità, ma anche un apprezzato ritorno: quello di Francesca Manzini. Dopo l’esperienza nei panni di conduttrice proprio al fianco di Gerry Scotti, l’imitatrice torna a vestire i panni di Mara Venier, uno dei suoi cavalli di battaglia. Questa sera dunque la vedremo in un nuovo deepfake ma questa volta non sarà nello studio di Domenica In, bensì a casa. Su Instagram, la Manzini ricorda infatti al pubblico l’appuntamento: “Amori della zia si torna a @striscialanotizia stasera ore 20:45 con @therealhunzigram e @gerryscotti”.

Pubblicità

Francesca Manzini torna a Striscia la Notizia nei panni di Mara Venier!

Francesca Manzini torna a Striscia La Notizia nei panni di una Mara Venier casalinga e molto divertente. D’altronde Zia Mara si è spesso mostrata sui social in queste vesti “naturali”, che tanto sono piaciute al web. Un annuncio che è stato particolarmente gradito dai fan della Manzini, che hanno commentato entusiasti la notizia. “Non vedo l’oraaa, ti aspettavamo con ansia!” ha scritto un utente, e ancora “Siiii e vaiii troppo simpatica anzi simpaticissima”, ha commentato un altro. E proprio l’imitatrice di recente è finita al centro del gossip per aver annunciato in un’intervista al settimanale CHI di avere un nuovo amore: lui è Christian Vitelli “ed è stato colpo di fulmine per entrambi.” ha fatto sapere la Manzini al settimo cielo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA