Francesca Michelin replica alle critiche di Morgan ad Annalisa/ Il messaggio di uguaglianza per le donne

Francesca Michelin e Ambra replicano alle critiche di Morgan ad Annalisa: cosa è successo

“Dobbiamo smetterla di chiedere alle donne di dover sempre dimostrare che sanno qualcosa per legittimare la propria presenza” così esordisce Francesca Michelin, replicando alle dure parole di Morgan contro il brano Bellissima di Annalisa.

Durante la puntata di X Factor del 26 ottobre, infatti, il giudice ha criticato la canzone definendola “banale” e discutendo con Ambra Angiolini che aveva assegnato il brano a un suo concorrente. In risposta alle parole del giudice, durante una performance di Michelin in un locale di Milano, la cantante e Ambra si sono rivolti al pubblico lanciando un messaggio di parità di diritti anche per le donne: “Spero che questa situazione cambi prima che mi arrivi la menopausa” afferma Angiolini sarcastica.

Morgan critica ‘Bellissima’: “Brano di una banalità incredibile”

Matteo Alieno, concorrente di X Factor 2023, si è esibito nel brano Bellissima di Annalisa assegnatoli dalla coach Ambra Angiolini. Il giudice Morgan ha lodato il concorrente, ma ha demolito il brano della cantante definendolo “banale” e criticandolo aspramente: “È un pezzo che io non conosco, è di una banalità incredibile. Non è niente di che. Dal punto di vista armonico non esiste. Stiamo discutendo del cambiare la melodia di cosa? Mica è il Barbiere di Siviglia”.

E ancora: “Lui potrebbe anche fare La Donna Cannone di De Gregori, qualsiasi cosa. Con tutto il rispetto. Io sono vecchio, sono già morto da secoli. La mia opinione sarà da alieno. Per me però hai dato una nobiltà incredibile a un pezzo che io non avrei mai considerato prima. Tu e Ambra siete stati bravi perché mi avete fatto scoprire qualcosa“. Le dichiarazioni del giudice su Annalisa, non sono piaciute al web che ha riempito Morgan di commenti negativi e critiche.

