Francesca Michielin e Fedez, “Chiamami per nome”/ Televoto e rimonta? (Sanremo 2021)

Francesca Michielin e Fedez al Festival di Sanremo 2021: questo binomio inedito cerca la sorpresa nella serata finale della kermesse. I due interpreti anche ieri sono saliti sul palco del Teatro Ariston senza fare nulla per nascondere l’emozione di tornare a cantare dopo un anno così difficile per tutti i musicisti. Alla Michielin sono toccate le parti vocalmente più estese, mentre a Fedez, accompagnato dall’autotune, sono state destinate le parti con tonalità più basse. Un’esibizione, la loro nella serata di venerdì, che non ha aggiunto particolari motivi di interesse rispetto al brano “Chiamami per nome” rispetto a quelli già sortiti nelle precedenti apparizioni. In un certo senso l’impressione è che chi apprezza questa canzone lo abbia già fatto dalla prima serata, subito dopo il primo ascolto. Allo stesso modo è difficile che i critici nei confronti del duo si ricredano dopo la performance di ieri sera.

Francesca Michielin e Fedez: sarà rimonta grazie al televoto?

Dopo quattro serate si può dire che l’andamento della coppia composta da Francesca Michielin e Fedez sia stato al di sotto delle attese in questo Festival di Sanremo 2021. I due, infatti, erano accreditati tra i grandi favoriti della vigilia, e anche i bookmakers quotavano molto bassa una loro possibile vittoria nella kermesse. Con la finale di Sanremo la cantante e il rapper invece sono soltanto diciassettesimi in classifica su un parterre composto complessivamente da 26 Big in gara. Certo, nella finale di oggi entra in gioco il televoto, e il forte seguito che sia Francesca Michielin sia Fedez possono vantare è un fattore di cui tenere conto. Difficile, però, ipotizzare che una possibile – se non addirittura probabile – rimonta del duo riesca a ribaltare del tutto una graduatoria che per il momento è frutto delle votazioni espresse sì da orchestra e sala stampa, ma anche dalla giuria demoscopica, ovvero un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica e dunque almeno in parte rappresentativo dei gusti del pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA