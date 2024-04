Francesca Neri e il nuovo fidanzato Silvano Loia insieme a Roma/ Mano nella mano e bacio appassionato

Francesca Neri pizzicata con il nuovo fidanzato Silvano Loia: lo scoop

Un anno e mezzo fa Francesca Neri si è separata da Claudio Amendola, dopo ben 25 anni di amore. La coppia si è detta addio e, passo dopo passo, hanno ricostruito la propria vita dopo l’amara separazione. L’attrice, in particolare, sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo, il suo nuovo fidanzato: si chiama Silvano Loia ed è un manager di Rai Way. La coppia sembra fare davvero sul serio e la loro frequentazione procede a gonfie vele, come mostrano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e donna.

Il magazine ha infatti paparazzato la coppia mano nella mano per le strade di Roma, dopo una cena. Entrambi si mostrano super felici ed innamorati e, anche di fronte alla presenza dei paparazzi, non sembrano affatto intimoriti e non si sottraggono ai flash. Tra i due, infatti, è scoccato anche un romantico ed appassionato bacio in bocca, segno di una grande complicità che sta crescendo nel corso del tempo.

Francesca Neri e Silvano Loia, l’amore prosegue. E Claudio Amendola…

L’affiatamento tra Francesca Neri e Silvano Loia è ormai sotto gli occhi di tutti e, dopo l’esplosione dell’amore in forma riservata, ora non intendono più nascondersi. La coppia era già stata pizzicata dai paparazzi di Chi lo scorso febbraio per le vie di Firenze, in dolce compagnia. L’attrice aveva trascorso un romantico weekend per il suo compleanno, e proprio in quell’occasione sono stati pizzicati in pubblico per la prima volta insieme.

Francesca Neri si è così risollevata dopo la separazione da Claudio Amendola, ma anche lui ha ripreso in mano la sua vita ritrovando la felicità. L’attore, infatti, stando ai rumors avrebbe iniziato una relazione con Giorgia, una donna di 15 anni più giovane di lui. Al momento si tratta puramente di indiscrezioni ma, secondo quanto si apprende, la nuova fidanzata dell’attore lavorerebbe come costumista e proprio sul set il loro sguardo si sarebbe incrociato per la prima volta.

