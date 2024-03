Francesca Neri, ex moglie di Claudio Amendola/ Il “dolore fisico enorme” e la svolta con Silvano Loia?

Dopo la fine della storia d’amore con Claudio Amendola, Francesca Neri ha vissuto un periodo personale molto difficile e doloroso: ecco perché

Claudio Amendola e la sua ex moglie Francesca Neri hanno vissuto una lunga storia d’amore, terminata dopo venticinque anni e dodici anni di matrimonio. La separazione è avvenuta in maniera tranquilla e pacifica, anche se non sono mancati i momenti difficili. Nello specifico, l’attrice Francesca Neri ha dovuto fare i conti con un periodo personale piuttosto doloroso. Ne aveva parlato in una intervista in cui faceva riferimento anche alla malattia, la cistite interstiziale, che aveva messo l’attrice a durissima prova. Dal punto di vista sentimentale, oggi Francesca Neri sembra aver ritrovato l’amore nella sua vita.

Non molto tempo fa, i paparazzi l’hanno pizzicata a Firenze in compagnia di colui che sarebbe il suo nuovo compagno Silvano Loia. Per l’ex moglie Francesca Neri, Claudio Amendola ha sempre speso parole al miele, anche quando tutto è crollato. “Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è. Potrebbe essere un enorme rimpianto. Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita. Le vorrò bene per sempre, più che bene”, le sue parole a Verissimo.

Claudio Amendola e l’ex moglie Francesca Neri, così hanno voltato pagina

Per quanto concerne il dopo Claudio Amendola, l’ex moglie Francesca Neri si è sempre limitata a dire: “Sto vivendo finalmente la mia vita. Non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della sua fine. Questo a meno che non ci siano delle ragioni molto valide…”. La storia d’amore tra il matrimonio con Claudio Amendola è finito nel 2022 dopo venticinque anni l’uno al fianco dell’altro e la costruzione di una famiglia.

Il gossip sulla coppia si è nuovamente acceso dopo che Silvano Loia è stato visto in compagnia di Francesca Neri, sia quando Claudio Amendola ha conosciuto Giorgia. Per quanto riguarda Francesca Neri e Silvano Loia, al di là dei rumors, pare che i due abbiano deciso di vivere in riservatezza e alla larga da occhi indiscreti.

