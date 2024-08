Francesca Neri ha definitivamente archiviato la sua storia d’amore con Claudio Amendola e voltato pagina con Silvano Loia, dirigente della Rai. L’attrice e il manager della tv di Stato erano già stati pizzicati insieme lo scorso inverno, oggi però non si nascondono più e vivono in totale libertà la loro relazione. A confermare il nuovo amore furono delle foto pubblicate dall’account social di Diva e Donna dove l’attrice stringeva amorevolmente la mano del suo nuovo compagno.

Per quanto riguarda la fine della sua storia d’amore con Claudio Amendola, l’attrice conferma nei fatti quanto detto precedentemente: non ne parlerà in tv. “E non ne ho mai parlato, figuriamoci se ne parlo proprio adesso della fine del mio matrimonio“, aveva detto in una intervista a Verissimo. “Non ne parlo a meno che non ci siano delle ragioni molto valide, perché questo fa parte del mio modo di essere”, le parole di Francesca Neri. Non è chiaro in che rapporti siano oggi i due ex coniugi, ma ciò che è certo è che hanno voltato pagina.

Francesca Neri, la fine del suo matrimonio con Claudio Amendola e il clamore mediatico

Dopo la rottura tra Amendola e la sua ex moglie, si è sollevato un polverone mediatico non indifferente. Ma Francesca Neri non si è fatta abbattere, d’altra parte se lo aspettava e non è sorpresa dall’interesse dei fan e degli appassionati di gossip. “Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere ma preferisco in questo momento non parlarne”, aveva puntualizzato.

All’epoca dell’intervista, tuttavia, pare che Francesca Neri fosse ancora single, in quanto la rottura era ancora fresca. “Sto molto bene e sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”.