Francesca Neri, ex moglie Claudio Amendola/ “Non siamo stati in grado di arrivare fino in fondo”

Francesca Neri e Claudio Amendola: perchè si sono lasciati?

Francesca Neri è l’ex moglie di Claudio Amendola. Un grande amore quello nato tra i due attori che pochi mesi fa hanno confermato, attraverso un comunicato stampa congiunto, la fine della loro relazione. Dopo 25 anni, infatti, i due si sono lasciati con grande serenità ed affetto come spiegato nel comunicato indirizzato alla stampa: “Raggiunto con grande serenità un accordo extragiudiziale che, dopo essere stato depositato la scorsa settimana nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, ora dovrà essere omologato dal giudice”. La notizia di una possibile crisi tra i due, del resto, era nell’aria da diverso tempo; una serie di tira e molla più volte smentite dall’attore romano. Ad un certo punto però i due hanno confermato la fine del loro matrimonio ed amore con tanto di documenti depositati alla cancelleria del Tribunale di Roma.

DIRETTA/ Monza Vakifbank (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set!

Quello tra Francesca Neri e Claudio Amendola sembrava un matrimonio destinato a durare per sempre. Poi il colpo di scena e l’annuncio della separazione, ma quali sono i motivi che hanno spinto i due attori a dirsi addio? A svelare qualche dettaglio è stato lo stesso Amendola.

Claudio Amendola: “Francesca Neri? E’ stata una grande storia”

Proprio Amendola, infatti, ospite di Belve da Francesca Fagnani, ha parlato per la prima volta della separazione dalla ex moglie rivelando: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”. La fine di una storia d’amore è sempre un fallimento. Anche tra Francesca Neri e Claudio Amendola è finita dopo 25 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di un figlio. La fine della loro relazione è arrivata dopo varie crisi presunte e prontamente smentite dall’attore romano che proprio a Verissimo aveva parlato della moglie con parole di grande amore ed affetto.

DIRETTA/ Amburgo Trento (risultato finale 89-87): Polite 27 punti

“La nostra è una grande storia d’amore. Dopo tanti anni, un amore come il nostro si depura da un sacco di scorie, dalla gelosia per esempio. Impari a rispettarti, ad accettare anche quelli che pensavi fossero difetti, ma che sono invece particolarità del carattere e ti innamori anche di quello” – aveva detto Amendola parlando della compagna.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Roma Barcellona donne (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

© RIPRODUZIONE RISERVATA