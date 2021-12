Francesca Neri malattia, cos’è cistite interstiziale/ “Perdevo il senso della realtà”

Il cinema è gioie e dolori per Francesca Neri, che a causa della vita frenetica legata al suo lavoro non ha dato ascolto a quel medico che l’aveva messa in guardia dalla malattia che poi l’avrebbe colpita cambiandole la vita. Ci riferiamo alla cistite interstiziale cronica, che l’ha portata anche solo per un attimo a pensare al suicidio. Ne ha parlato la stessa attrice, che si sente una sopravvissuta dopo tre anni da incubo. «Mali cronici come il mio sono pazzescamente diffusi e per la maggior parte non riconosciuti, lo vedo da chi partecipa alle presentazioni del libro. Tutti ci sentiamo soli, non capiti, subdolamente colpiti da un dolore fisico che diventa subito psicologico», ha raccontato Francesca Neri nei giorni scorsi al Corriere della Sera.

Il fatto che questa malattia sia meno conclamata di altre incide sulla percezione degli altri. Chi ne soffre come lei si sente incompreso e deve fare pure i conti con i limiti che ne conseguono. «Gli sbalzi di temperatura sono dannosi. Ma rispetto al tunnel dei mesi e mesi nel pieno della malattia in cui perdevo il senso della realtà, queste sono stupidaggini. Ora so come reagisce il mio corpo, ho trovato lucidità. Sono rinata e voglio dirlo a tutti», ha raccontato l’attrice in relazione al viaggio da Roma a Firenze in piedi sul treno tra una carrozza e l’altra per evitare l’aria condizionata.

“LA PROVA PIÙ DURA PER ME E CLAUDIO AMENDOLA”

Questa malattia è stata difficile anche per gli affetti più cari di Francesca Neri. «È stata la prova più difficile che abbiamo superato insieme», ha spiegato l’attrice in un’intervista a Il Tirreno. Questa battaglia l’ha vinta, ma l’ha affrontata da sola: «Mi ha spinto a chiudermi a riccio tanto da tentare di allontanare Claudio (Amendola, ndr) nella convinzione di preservarlo. Con il senno di poi sono felice che lui non se ne sia andato». Il figlio Rocco Amendola era molto giovane quando lei si è ammalata, quindi non è stato semplice anche per lui. «All’inizio si è allontanato ed io ne ho sofferto immensamente, ma ho capito: doveva proteggersi. Oggi sono contenta che abbia preso le distanze perché ciò ci ha dato l’opportunità di ritrovarci più forti di prima. Per molto tempo ho avuto paura di perdere tutto e tutti ma non è andata così». Ora Francesca Neri riesce a convivere con il dolore: «Ho imparato a controllarlo. Ho imparato a stare con me stessa. Ho imparato i miei limiti. Ho imparato che non posso essere sempre una superdonna che può fare tutto», ha detto a L’Adige.

COS’È E COME SI CURA CISTITE INTERSTIZIALE

La cistite interstiziale è un’infiammazione cronica della vescica che non è causata da stress, mentre il dolore contonuo può causare disturbi psicologici come ansia e depressione. Le cause non sono state ancora chiarite del tutto, ma potrebbe contribuire un’infezione delle vie urinarie, un intervento chirurgico o una malattia virale. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del progressivo indebolimento del rivestimento delle pareti vescicali, in virtù del quale le sostanze irritanti contenute nelle urine aggrediscono le pareti vescicali, innescando l’infiammazione. In un terzo dei casi i sintomi sono simili a quelli della cistite, quindi stimolo impellente a urinare e dolore durante la minzione. Per curare la cistite interstiziale bisogna combinare una serie di trattamenti. Le terapie possono essere orali, con farmaci che non solo contribuiscono a riparare la mucosa vescicale danneggiata, ma anche antidepressivi, antinfiammatori, analgesici, antistaminici. Di sicuro, una diagnosi precoce è importante per evitare danni irreversibili e per arrivare il prima possibile ad una terapia idonea.



