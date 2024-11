Francesca Neri, conosciuta anche per essere stata la moglie di Claudio Amendola, è una produttrice e attrice di spessore, che nel corso della sua carriera ha collezionato ben tre Nastri d’argento, un record non da poco. Dopo la nascita di un figlio e un matrimonio durato per ben 25 anni, i due interpreti hanno preso la decisione di separarsi lasciando tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe mai pensato alla fine del loro sodalizio, soprattutto dopo così tanto tempo insieme e dopo tante crisi superate brillantemente. Eppure, anche la loro relazione è finita. Fortunatamente, però, a differenza di quanto succede in altre coppie, Francesca Neri e Claudio Amendola si sono lasciati in totale pace.

L’attore, ospite poco tempo fa di Verissimo, aveva spiegato a Silvia Toffanin di provare ancora un grande affetto per l’ex moglie e madre di suo figlio, mentre al contrario Francesca Neri ha sempre ribadito di non voler parlare di nessuna delle sue storie sentimentali. “Non ho parlato del mio matrimonio, figurati se parlo della fine, a meno che non ci siano delle ragioni molto valide” aveva spiegato a I Lunatici di Rai Radio 2. Insomma, totale riserbo e poca speranza di scoprire i dettagli sulla clamorosa separazione. Poco si sa anche sul figlio Rocco, nato nel 1999 e mai esposto sotto le luci dei riflettori.

Francesca Neri, dalla malattia al nuovo fidanzato Silvano Loia: “Oggi sono felice”

Sebbene sia un’attrice estremamente attenta alla privacy, Francesca Neri si è “sbottonata” su due cose dopo la fine della relazione con Claudio Amendola. Prima di tutto ha raccontato di stare molto bene e di vivere finalmente la sua vita in totale libertà. E poi c’è la questione malattia, dato che Francesca Neri è affetta da cistite interstiziale cronica, una patologia spesso invalidante che provoca dolori all’apparato pelvico. Sempre a I Lunatici, l’attrice ha raccontato di quanto sia stato difficile convivere con un disturbo di tale portata, che condiziona le giornate e rende tutto più faticoso.

Oggi, però, Francesca Neri ammette di aver trovato forza nella malattia, raccontando di come oramai sia parte di lei e del suo essere donna. “Non vivo più la malattia come un limite“, ha spiegato l’ex moglie di Claudio Amendola: “La conosco, ci convivo, e oggi è un punto di forza“. Intanto, nella sua vita si affaccia anche una nuova storia d’amore dopo il matrimonio con l’attore. Oggi pare essere felicemente fidanzata con un dirigente Rai di nome Silvano Loia, con il quale si mostra liberamente mano nella mano.