Francesca Ossani, chi è il presidente Crik Crok/ “Non ho mollato” (Boss in incognito)

Francesca Ossani, la presidente di Crik Crok è la protagonista della prima puntata di Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti su Rai2. Un’edizione speciale visto che come ha raccontato Max Giusti a Il Messaggero: “siamo entrati nelle aziende dopo la fine del lockdown. Durante le riprese ho incontrato un’Italia che resiste e non vuole mollare. Ho visto grande coesione tra imprenditori e lavoratori”. Protagonista indiscussa della prima puntata la direttrice della nota azienda produttrice di patatine e snack che ha preso la direzione dell’azienda seguendo i consigli e gli insegnamenti del padre. “Per costruire qualcosa di solido ci vuole tempo, poi basta un attimo perché tutto vada in fumo” era una delle frasi simbolo del padre; una tradizione che Francesca ha proseguito nonostante le tante difficoltà e una famiglia da gestire. Intervistata da ledonnedelfood.it, Francesca ha detto: “volevo occuparmi di un’azienda con un ciclo produttivo, qualcosa di concreto e tangibile che mi permettesse di vedere la trasformazione di una materia prima. Volevo però cambiare settore, ma sempre con l’idea di poter fare quello che era riuscito a fare mio padre: far crescere un’impresa grazie alla condivisione di valori e a un vero lavoro di squadra”. Nonostante discordie e difficoltà, Francesca ha fatto di tutto per rilevare il famoso brand di patatine come ha raccontato: “io ci credevo, non ho mai mollato e più conoscevo l’azienda e le sue persone, più mi sentivo legata a loro. Tutti mi scoraggiavano e mi davano anche della pazza, ma oggi che sono arrivata fin qui sono orgogliosa della mia testardaggine e la mia squadra mi sta generosamente ripagando dei momenti difficili”.

Francesca Ossani: “Le nostre Crik Crok vogliono regalare un momento magico”

L’arrivo di Francesca Ossani alla guide del noto marchio Crik Crok ha portato delle importanti novità. A cominciare dal look come ha raccontato la stessa presidente: “abbiamo studiato un nuovo look, chiaro e gioioso”. Non solo, si è puntato anche su una serie di linee di prodotti di diverso tipo per offrire un ventaglio di possibilità di patatine differenti. “Le nostre patatine rosse Originali, le Ondulate e le Fatte a mano, gli Stick, i nostri famosi Puff, i pop corn, i tubi Plus” – ha detto la presidente che ha poi aggiunto – “siamo ripartiti da due certezze: la qualità e le competenze delle persone, asset decisivi. Ed io sono stata fortunata perché ho incontrato delle persone meravigliose che hanno deciso di affiancarmi e di credere nel mio progetto. Senza di loro ora non sarei qui”. Infine parlando proprio delle patatine ha detto: “la patatina è un momento di gioia e di relax, è un piacere speciale che accomuna bambini, adulti e anziani. Tutti coloro che si sentono giovani, l’età è quella che ti senti. Le nostre Crik Crok vogliono regalare un momento magico, per questo abbiamo realizzato una nuova campagna che presto arriverà in tutta Italia”.



