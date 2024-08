Francesca Palumbo è una delle promesse italiane della scherma, che si esibirà in pedana il 1 agosto 2024 insieme alle sue compagne Martina Favaretto, Alice Volpi e Arianna Errigo. Ai Giochi Olimpici di Parigi sogna di coronare il desiderio di una vita, quello della medaglia d’oro. Lucana d’origine, ha un’intera regione che tifa per lei, così da portare in alto il nome della Basilicata anche in terra francese. Un sogno e tanto coraggio quello di Francesca Palumbo, che prima di partire per Parigi ha scritto un lungo post su Instagram, commovendo i fan che la seguono in ogni avventura.

“È davvero difficile trasmettere quello che si ha nel cuore quando realizzi il più grande sogno della tua vita” aveva scritto su Instagram: “Sono stati 3 anni densi, pieni, pienissimi. Quanta strada…”. Del resto Francesca Palumbo non ha mai smesso di allenarsi. Tutto è iniziato da piccola, quando sotto la preziosa guida di Giuseppe Pinto – suo maestro – si è avvicinata al mondo della scherma, per poi trasferirsi a Frascati. Poi il salto in Aeronautica, diventando così una delle promesse italiane. Nel 2023 è stata campionessa italiana Assoluti, per poi conquistare due titoli mondiali: a Il Cairo nel 2022 e a Milano, nel 2023.

Francesca Palumbo, tra l’amore per la sua terra e per il fidanzato: “Sono felice, senza di lui non ce l’avrei mai fatta”

La talentuosa schermitrice lucana è una grande amante del mare. Le sue passioni oltre la scherma? La musica, la sua terra e le immersioni. Francesca Palumbo ha anche partecipato ad uno spot televisivo per la Basilicata, una campagna marketing che ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare le persone alla bellezza della natura, specialmente in una regione come la sua che spesso è poco conosciuta. Pochi sanno che Francesca Palumbo è fidanzata con Gian Marco Petrucci, che di professione fa l’osteopata.

Anche lui si trova in Francia per supportarla in questa difficile sfida, e lei, non ha esitato a scrivergli una meravigliosa dedica prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: “Grazie al mio amore Gian Marco, sei stato la mia roccia quando ho vacillato”, ha scritto: “Grazie di avermi accompagnata in ogni tappa di questo viaggio, di avermi sopportata e di avermi fatto compagnia nei corridoi degli alberghi la notte prima delle gare. È stato bellissimo averti li con me e senza di te non ce l’avrei mai fatta!”. Francesca Palumbo è pronta per dare giustizia all’Italia nella sfida dei quarti di finale contro l’Egitto.