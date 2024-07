Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate?/ Sparite foto di coppia e non solo: “matrimonio in crisi”

Matrimonio finito per Paola Turci e Francesca Pascale? Spuntano nuovi indizi a conferma

Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate? Cosa sta accadendo alla coppia? Da giorni la cantante e sua moglie sono finite nel mirino del gossip che vuole il loro matrimonio in crisi. Alle prime voci di rottura, arrivate qualche tempo fa, Paola Turci aveva risposto pubblicando una foto insieme a sua moglie e smentendo la presunta crisi matrimoniale. Eppure, subito dopo, il portale Dagospia ha rilanciato l’indiscrezione, aggiungendo ulteriori dettagli secondo i quali Paola e Francesca sarebbero sempre più lontane.

Paola Turci replica alle voci di crisi con Francesca Pascale: “Sciocchezze sul nulla”/ Ma Dagospia rilancia!

“Essì, felicità non fa rima con celebrità. Dopo Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri, Fedez-Ferragni, eccetera, la corona del rosario delle coppie scoppiate rischia di allungarsi di un altro grano: dopo cinque anni, il matrimonio di Pascale e Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. – ha fatto sapere il portale, aggiungendo – Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di ‘crisi’, ‘scazzi’, ‘allontanamenti’, litigi e ripicche“.

Paola Turci Francesca Pascale, si sono lasciate? "Matrimonio finito 'a causa' Francesca Fagnani"/ Scoop bomba

Paola Turci e Francesca Pascale si sono dette addio? Scomparse foto insieme e non solo!

Secondo le ultime indiscrezioni, Paola Turci e Francesca Pascale sarebbero vicinissime a dirsi definitivamente addio, e di certo gli ultimi indizi sulla coppia, che questa volta arrivano dai social, non fanno che confermare queste voci. Facendo infatti un giro sui profili Instagram delle dirette interessate, la prima cosa che si nota è la totale scomparsa delle foto di coppia. Non c’è più neanche uno scatto che le vede insieme, e se questo non basterebbe a convincere i più scettici, l’altro indizio lo si trova cercando tra i seguiti di entrambe su Instagram. Così si scopre, infatti, che Paola Turci e Francesca Pascale non si seguono più. Se tre indizi fanno una prova, sembrerebbe proprio che le due donne si siano dette addio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA