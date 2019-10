Francesca Pascale “provoca” Silvio Berlusconi/ “Due uomini che si baciano…”

Francesca Pascale debutta su Instagram: la compagna di Silvio Berlusconi si è aperta un account sul noto social network. E il primo post fa giù rumore, visto che non è un utente qualunque. Ha pubblicato infatti un selfie seduta su una panchina color arcobaleno e ha condiviso poi un messaggio eloquente: «Questo è il mese delle #famiglie… Di tutte le famiglie!». Chissà cosa ne pensa il leader di Forza Italia, che ha un’idea più tradizionale e conservatrice della famiglia. Francesca Pascale lo ha poi pubblicato il giorno in cui l’ex premier si trovava alla manifestazione del centrodestra sul palco con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due dunque non condividono le stesse idee. E poi ha pubblicato uno scatto insieme ad Alessandro Cecchi Paone, conduttore tv dichiaratamente omosessuale, e Antonello Sannino, ex presidente di Arcigay Napoli. «Finché due uomini che si baciano fanno più scalpore di un uomo che picchia una donna, ci sarà sempre qualcosa in questo mondo per cui vale la pena combattere mettendoci la faccia!», ha scritto invece in questa occasione.

FRANCESCA PASCALE “PROVOCA” SILVIO BERLUSCONI CON UN SELFIE ARCOBALENO

«Abbattiamo i muri del pregiudizio», scrive in un altro post. Francesca Pascale sui social decide di ribadire le sue battaglie, che non riguardano solo i diritti civili. Dalla tutela dell’ambiente alla lotta in difesa dei diritti degli animali. Questi ultimi sono tra i protagonisti di molti post in cui la compagna di Silvio Berlusconi sostiene pubblicamente diverse associazioni o rifugi in lotta contro la piaga del randagismo. «10 figli che scodinzolano fanno di me una #donna #felice!…», ha scritto in un post in cui compariva uno dei suoi tanti cuccioli. In molti apprezzano e sostengono l’impegno di Francesca Pascale, ma non mancano chiaramente gli oppositori. C’è chi le chiede di convincere il leader di Forza Italia a cambiare rotta politica, mentre altri sostengono che gli alleati – cioè Matteo Salvini e Giorgia Meloni – non apprezzeranno le sue parole. Ma Francesca Pascale ha ribadito spesso che nel suo impegno sociale la politica non c’entra nulla.





