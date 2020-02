Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020/ “Senza Valentino Rossi non ci sarebbe stata”

Francesca Sofia Novello è una delle donne che Amadeus ha scelto per rendere diverso Sanremo 2020 dalle precedenti edizioni del Festival. La fidanzata di Valentino Rossi arriverà sul palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio, salvo cambiamenti dell’ultima ora. La presenza di Francesca Sofia Novello è tra le più attese soprattutto per le polemiche nate dopo la presentazione fatta da Amadeus durante la conferenza stampa. Modella di intimo, seguitissima sui social, molto ammirata anche per la sua bellezza, Francesca ha una carriera brillante al punto da non aver mai sfruttato il proprio fidanzamento con Valentino Rossi per far parlare di sè. Eppure, secondo Jonathan Kashanian, esperto di stile di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su RaiDue, Francesca Sofia Novello non sarebbe mai stata scelta per Sanremo 2020 se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi.

FRANCESCA SOFIA NOVELLO A SANREMO 2020 ANCHE SENZA VALENTINO ROSSI? PARLA JONATHAN KASHANIAN

Jonathan Kashanian, amico di Francesca Sofia Novello, durante il proprio spazio all’interno della trasmissione di Raidue, “Detto fatto”, commentando con Bianca Guaccero le presenze femminili di Sanremo 2020, ha dichiarato: “La posso considerare una mia amica e quindi posso dire che non sarebbe stata invitata a Sanremo se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi. Io la conosco da anni e, quando ancora nessuno sapeva di lei, io ero a conoscenza della sua frequentazione con Valentino”. Quale sarà la verità? Francesca Sofia Novello sarebbe stata scelta ugualmente anche se non fosse stata fidanzata con Valentino Rossi? Come sempre, ci sono diversi schieramenti anche se c’è chi aspetta di vederla all’opera prima di promuovere o bocciare la presenza della Novello all’Ariston.

