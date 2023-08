Francesca Sorrentino: “Dopo Temptation Island penso ancora a Manuel”/ “Non cancello le nostre foto perché…”

Francesca Sorrentino torna a parlare di Manuel Maura dopo Temptation Island 2023 e svela di pensare ancora a lui

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono definitivamente detti addio a Temptation Island 2023. Lei ha deciso di chiudere una relazione che era diventata ormai fonte di grande sofferenza per lei, decisione poi mantenuta anche una volta finito il programma. Oggi Francesca è single, ma sui social è recentemente tornata a parlare dei suoi sentimenti per Manuel, raccontando ai follower come sta.

A chi le ha chiesto come va dopo la separazione da Manuel, Francesca ha risposto: “Alti e bassi… Comunque stavo in allenamento“. Ha però ammesso di pensare ancora a lui: “Si ci penso, credo sia normale all’inizio di una separazione… Soprattutto dopo aver condiviso un’esperienza del genere (rivedere le puntate e aprire i social ritrovando foto ovunque di sicuro non ha aiutato).”

Francesca Sorrentino: “Ritorno di fiamma con Manuel? Lo escludo!”

Per Francesca Sorrentino Manuel non è ancora soltanto un ricordo. La ragazza continua a pensare a lui, e a chi le chiede perché non abbia cancellato le loro foto da Instagram, lei risponde: “La trovo una ragazzinata senza senso.” Tiene tuttavia a precisare di non accusare esclusivamente lui della fine della loro storia: “Non penso che lui sia il carnefice e io la vittima…”.

Nella chiacchierata con i suoi follower di Instagram, Francesca ha rivelato che alla se stessa del passato oggi direbbe: “Sveglia Franciii”; ha quindi concluso escludendo un possibile ritorno di fiamma con Manuel: “Non credo proprio“, anche perché ritiene irrealistico che lui cambi, diventando più fedele e innamorato.

