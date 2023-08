Francesca Sorrentino e il tentatore Alberto, flirt dopo Temptation Island?/ Una dedica accende il gossip

Francesca Sorrentino, il post dopo la fine di Temptation Island 2023 e la risposta del single Alberto

Francesca Sorrentino ha deciso di non tornare sui suoi passi dopo Temptation Island 2023, confermando la decisione di chiudere la relazione con Manuel Maura. I due si sono rivisti dopo la fine del programma ma, alla fine di un nuovo confronto a telecamere spente, lei non ha cambiato parere. “Voglio dedicarmi a me stessa” ha ammesso Francesca, pronta ad intraprendere una nuova vita senza Manuel.

Tornata quindi sui social dopo la fine di Temptation Island, Francesca ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha ringraziato chi le è stata vicino in questo percorso e ha risposto a chi invece l’ha criticata. “È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. – ha esordito – Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato. Ci sarebbero così tante cose da dire, ma ciò che mi preme è ringraziare infinitamente tutte le persone speciali che ho avuto la fortuna di incontrare.”

Francesca Sorrentino e Alberto, possibile flirt dopo Temptation Island?

Una di queste persone è proprio Alberto, il tentatore con il quale è nato un legame affettivo: “È difficile spiegare il legame unico che si crea stando lì dentro, lontano dagli affetti; – ha spiegato allora Francesca – voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata.” Quindi ha concluso: “Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità, circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso; ritrovare la mia felicità”. Un lungo post che ha ricevuto molti commenti, tra i quali spicca proprio quello di Alberto. I fan del programma si sono subito accorti della dedica del tentatore, che a Francesca ha scritto: “Sei bella”. Questo è bastato per portare molti a credere che tra i due possa nascere presto un flirt.

