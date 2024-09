Francesca Sorrentino rimane sul trono di Uomini e Donne (per ora): le anticipazioni della nuova registrazione

Quale sarà la decisione di Francesca Sorrentino? La tronista deciderà di abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo sole 3 puntate? È questo che i fan del dating show si sono chiesti dopo le anticipazioni arrivate la scorsa settimana, che hanno svelato lo sfogo della tronista e il suo sentirsi inadatta a questo percorso televisivo. Oggi 18 settembre si è però registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale Francesca è stata nuovamente protagonista.

L’ex fidanzata di Manuel Maura sembra aver preso una decisione sul suo percorso a Uomini e Donne: non abbandonerà il trono (almeno per ora). Francesca Sorrentino è infatti tornata a sedere sulla sua poltrona rossa dopo aver fatto ben quattro nuove esterne, che sono state poi commentate in studio.

La lettera di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne e la reazione dei suoi corteggiatori

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, “Francesca Sorrentino ha fatto quattro esterne con quattro diversi corteggiatori”, dimostrando dunque la volontà di proseguire il percorso di tronista. Tuttavia, Francesca ha voluto meglio spiegare le motivazioni dello sfogo e delle lacrime versate nella scorsa registrazione. La tronista di Uomini e Donne ha perciò scritto una lettera, “una sorta di sfogo personale in cui ha spiegato il suo stato d’ansia e malesseri vari che la scorsa volta l’avevano portata a piangere in studio”, si legge nelle anticipazioni. Di fronte alle parole a cuore aperto della Sorrentino, non è mancata la reazione dei suoi corteggiatori: ognuno è infatti intervenuto in studio, manifestandole tutto il suo supporto. Scopriremo solo nel corso delle prossime registrazioni se questo basterà a Francesca per mantenere il proposito di continuare e concludere il suo percorso di tronista a Uomini e Donne.

