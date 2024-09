Francesca Sorrentino: crollo a Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e donne del 12 settembre 2024 non è stata piacevole per Francesca Sorrentino che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha avuto un vero e proprio crollo lasciandosi andare alle lacrime. Francesca ha iniziato il percorso sul trono durante la prima registrazione della stagione, lo scorso 28 agosto, cominciando a conoscere i corteggiatori, ma anche a fare le prime esterne. Nella registrazione di oggi, però, Maria De Filippi non ha mostrato alcuna esterna dell’ex protagonista di Temptation island che, in studio, era particolarmente ansiosa.

In panico, Francesca si è lasciata andare alle lacrime costringendo la conduttrice ad intervenire per rassicurarla e rinviando ad un momento successivo la trasmissione delle sue esterne. Secondo Lorenzo Pugnaloni, non è da escludere un crollo di Francesca anche in esterna.

Francesca Sorrentino ha accettato il trono di Uomini e Donne dopo pochi mesi dalla fine della storia con l’ex fidanzato Manuel Maura con cui era tornata insieme dopo l’addio avvenuto al termine dell’avventura nel villaggio di Temptation Island. Tuttavia, il crollo di Francesca a Uomini e Donne ha scatenato la reazione del web: alcuni utenti, infatti, sono convinti che non sia del tutto pronta a mettersi nuovamente in gioco.

A confermare tale ipotesi è Alessandro Rosica secondo cui Francesca Sorrentino sarebbe ancora innamorata di Manuel con cui avrebbe avuto contatti fino a poco prima di salire sul trono. Secondo Rosica, Francesca potrebbe abbandonare il trono over tornare con Manuel.