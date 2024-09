Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 settembre 2024: prime esterne per Martina De Ioannon

Oggi, giovedì 12 settembre 2024, Maria De Filippi torna in studio per registrare nuove puntate di Uomini e donne, in onda su canale 5 da lunedì 23 settembre. Si parte con il trono classico con ben quattro tronisti pronti a trovare l’amore. Se Alessio, Francesca e Michele sono già alla terza registrazione e hanno già conosciuti i primi pretendenti, nella registrazione odierna, tocca a Martina De Ioannon accomodarsi al centro dello studio per incontrare i corteggiatori. Durante l’appuntamento al buio, l’ex protagonista di Temptation Island non aveva mostrato grande entusiasmo per i ragazzi al punto da aver chiesto anche di poterli eliminare, ma l’incontro faccia a faccia potrebbe aver cambiato le cose.

Prime e proprie vere esterne, invece, per Alessio, Michele e, soprattutto, per Francesca Sorrentino la cui scelta di accettare il trono dopo pochi mesi dalla fine dell’importante storia d’amore con Manuel Maura sta facendo discutere.

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne 12 settembre 2024: novità per il trono over

Importanti novità potrebbero esserci per il trono over dove, a sorpresa, potrebbe tornare Ida Platano. Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Ida aveva deciso di lasciare la trasmissione non sentendosi ancora pronta a rimettersi in gioco. Tuttavia, un viaggio dell’ex tronista e il suo silenzio social sul luogo raggiunto, hanno spinto il web a credere in un ripensamento di Ida che, così, potrebbe essere nuovamente tra le dame del trono over.

Grande attesa, inoltre, per la conoscenza di Gemma Galgani che, dopo aver chiuso la conoscenza con Valerio, ha chiesto a Raffaele, mandato a casa da Barbara De Santi, di restare. Tra Gemma e Raffaele che si erano già incontrati nel 2017 quando lui era sceso proprio per corteggiarla, a distanza di anni, sarà scattata la scintilla?

Anticipazioni registrazione Uomini e donne 12 settembre 2024: possibili ospiti in studio

Non è esclusa la presenza di ospiti in studio nella nuova registrazione di Uomini e donne. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, potrebbero essere in studio Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. I due si sono conosciuti proprio nella scorsa stagione del trono over lasciando insieme la trasmissione.

Negli ultimi mesi, però, sembrerebbe che tra i due sia scoppiata una crisi e, proprio nello studio dove è nato il loro amore, potrebbero raccontare i motivi dell’allontanamento.