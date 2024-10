Francesca Sorrentino: sfogo a Uomini e Donne dopo l’esterna con Federico

Percorso in salita sul trono di Uomini e Donne per Francesca Sorrentino che, nella puntata del 14 ottobre 2024, dopo aver rivisto l’esterna con Federico, si lamenta dell’approccio che hanno i corteggiatori nei suoi confronti. “Quando sono arrivata si è visto che ero agitata. Pensavo e penso di essere bloccata, mi sono fatta tante domande. Io sono bloccata ma se inizialmente ti ho detto che sono interessata a te e ti voglio conoscere e tu dopo 40 minuti ti aspettati che cercassi un contatto fisico, sono una persona di contatto fisico con chi decido io e quando lo decido io”, ha detto in studio la tronista.

“Credevo solo potessimo fare uno step più avanti… Da parte tu non ho sentito o visto la volontà di stare insieme, sentivo una distanza tangibile”, la difesa di Federico che cerca di far capire alla tronista il motivo del suo atteggiamento. Francesca, però, ribadisce di non voler essere trattata con i guanti e Maria De Filippi prova a far capire ai corteggiatori il discorso della tronista. “Cercate di non trattarmi come un caso” spiega Maria. “Sei perfetta, sei stupenda… questo approccio non mi intriga”, aggiunge ancora la Sorrentino.

Francesca Sorrentino e il ritorno del corteggiatore Paolo a Uomini e Donne

Dopo aver eliminato Paolo troppo in fretta, Francesca Sorrentino ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di farlo tornare per conoscerlo meglio. Nel corso della puntata trasmessa il 14 ottobre 2024, così, Paolo è tornato in studio e, con il suo approccio, conquista subito la tronista. “Non è per presunzione, ma sapevo che mi avresti richiamato. Ho avuto una strana sensazione”, ha detto Paolo che, in studio, si è subito mostrato molto sicuro di sé.

Atteggiamento che piace alla tronista che non ha voglia di farsi trattare come la ragazza fragile. Paolo, poi, racconta di essere napoletano ma di vivere a Milano anche se ha intenzione di tornare presto in patria anche per avviare un suo progetto.

