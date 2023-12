Francesca Sorrentino sul triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti/ “Mi ha destabilizza”

Francesca Sorrentino a ruota libera sul triangolo del Grande Fratello: “Vedere Perla Vatiero così mi destabilizza”

Temptation Island è finito da mesi eppure si continua a parlare ancora di tutto quello che è accaduto nel reality dei sentimenti di Canale5. Da quando Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono entrati al Grande Fratello ed hanno catalizzato la scena, togliendola ad altri inquilini, anche altri protagonisti di Temptation stanno intervenendo per dire la loro sui social o in diverse interviste. Nelle scorse ore, infatti, su Instagram è intervenuta Francesca Sorrentino con una serie di storie su Instagram

Nel dettaglio Francesca Sorrentino, a chi le ha chiesto un commento sul triangolo del Grande Fratello, ha premesso che finora è stata in silenzio perché ‘come fai sbagli’. Subito dopo ha dato la sua opinione senza prendere una posizione netta ma provando a mettersi nei panni di tutti i personaggi. Su Perla Vatiero ha confessato: “Le dinamiche possono essere crudeli e fa parte del gioco. Il gioco a volte diventa doloroso e in quel momento è fondamentale avere delle persone accanto. Io ho visto la clip di Perla ed ho pianto, vederla stare così mi è dispiaciuto tanto.” E poi ha aggiunto che la ragazza a Temptation è stata il suo punto di riferimento apparendo sempre forte e determinata ed adesso vederla così fragile la destabilizza.

Francesca Sorrentino su Greta Rossetti al Grande Fratello: “Al suo posto non so se sarei entrata”

Francesca Sorrentino rispondendo a degli Ask su Instagram ha detto la sua anche su Greta Rossetti, la ‘terza incomoda’ del triangolo del Grande Fratello con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “Mi dispiace per la situazione, per nessuno sarebbe facile una situazione del genere.” ha premesso la ragazza che poi ha ammesso: “Non so se al posto di Greta sarei entrata o no perché io sono fatta così. Però nelle situazioni bisogna pur trovarsi. Però nelle situazioni bisogna pure ritrovarsi…è sempre un’opportunità lavorativa.”

Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio anche sul suo rapporto con Manuel Maura, smentendo di essere ritornata insieme a lui. I due si sono risentiti, c’è sicuramente dell’affetto e lei non dimentica tutto quello che c’è stato tra di loro. Lei lo ha invitato al suo compleanno come amico, lui ci vorrebbe riprovare ma lei è troppo frenata. Non ha le idee chiare e sicuramente se ci saranno delle novità in futuro sarà lei la prima a dirle.











