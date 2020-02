Francesca Tocca a Uomini e Donne/ L’amore per la danza e per Raimondo Todaro

Francesca Tocca ospite della puntata di martedì 4 febbraio 2020 del Trono Over di Uomini e Donne. La ballerina professionista sarà in studio con altri ballerini per la gara di ballo con il cocco che coinvolgerà il parterre maschile e femminile del dating show di Canale 5. Una gara che si preannuncia davvero divertente ed imperdibile per i tantissimi affezionati del programma di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Per chi la non conoscesse Francesca è una ballerina e in passato ha partecipato come concorrente anche al programma “Amici di Maria De Filippi”. Dal 2015 però è entrata di diritto nel talent show ricoprendo il ruolo di ballerina professionista. Classe 1989, Francesca è nata a Catania, ma di lei si conosce davvero poco. La ragazza, infatti, è molto attenta alla sua vita privata e preferisce mantenere un profilo molto basse come si evince anche dal suo seguitissimo profilo Instagram. Considerata una delle ballerine più belle e sensuali del piccolo schermo, Francesca non è mai stata oggetto di gossip o chiacchiericcio, anche se si è fatta conoscere anche per essere diventata la moglie di Raimondo Todaro.

Francesca Tocca, il marito Raimondo Todaro e una figlia

Dal punto di vista sentimentale, Francesca Tocca è felicemente sposata con Raimondo Todaro, il ballerino professionista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Un amore importante quello tra i due ballerini nato proprio da un tradimento come ha ammesso lo stesso Todaro ospite a Vieni da Me. Da quel tradimento però i due sono indivisibili: “sono sposato da cinque anni, fidanzato da 10. E non vedo l’ora di tornare a casa la sera da lei!” ha dichiarato il ballerino di Ballando. Dal loro matrimonio è nato anche una bellissima bambina di nome Jasmine. La coppia, sposata da circa cinque anni, non nasconde però di essere pronta ad allargare la famiglia. Al momento però è solo un’idea, visto che entrambi sono impegnati rispettivamente nello show del sabato sera di Raiuno Ballando con le stelle e Francesca nella nuova edizione di Amici 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA