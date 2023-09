FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO SI SONO LASCIATI?/ “Alti e bassi, ma ci amiamo tanto”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca non si sono lasciati. A rivelarlo è stato il coreografo stesso a Verissimo. “Il nostro è un amore ballerino. È vero, ci eravamo presi una pausa, ma ci amiamo tanto e adesso va tutto bene. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Io avevo 18 anni e lei 16, abbiamo iniziato a ballare insieme e poi ci siamo innamorati. Gli alti e bassi ci sono come in tutte le coppie”, ha raccontato.

E sulla presunta crisi di cui hanno parlato molti giornali: “Quest’estate avevamo avuto una discussione in un ristorante. Francesca, che è molto istintiva, si è alzata e se ne è andata per schiarirsi le idee. Alcune persone ci hanno visto ed è uscita la notizia”, ha spiegato. In realtà adesso tra i due è tornato il sereno. (agg. di Chiara Ferrara)

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono da alcune settimane sotto la lente d’ingrandimento degli esperti e curiosi in termini di gossip. Il loro rapporto non è nuovo a rumor e retroscena – non sempre attinenti alla realtà – ma di recente è tornata in auge la possibilità che il loro amore sia in procinto di interrompersi. A destare preoccupazione è stato un post social della ballerina: “In amore non impariamo mai niente dall’esperienza… Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non tornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”.

Le parole di Francesca Tocca – riportate da Novella 2000 – hanno dunque destato la curiosità dei fan che subito hanno interpretato il messaggio come riferito alla sua attualità sentimentale con Raimondo Todaro. Come se non bastasse – come racconta Isa e Chia – nel pieno del mese di agosto arrivarono anche diverse segnalazioni riferite ad una colorita lite avvenuta tra i due durante le vacanze in Sardegna.

Al centro dei presunti dissapori di coppia per Francesca Tocca e Raimondo Todaro – secondo il settimanale Nuovo Tv – ci sarebbe potuto essere lo zampino di un’altra donna: Sara Arfaoiu. La modella di origini algerine è però stabilmente legata al calciatore Ilkay Gundogan; insieme hanno di recente avuto anche un figlio ed è lecito credere che anche in questo caso si tratti di una teoria poco pertinente rispetto alla realtà dei fatti.

Proprio dai social arriva però un messaggio distensivo; una sorta di labile smentita a tutte le chiacchiere e illazioni riferite ad una presunta crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. La ballerina ha infatti pubblicato un selfie con una didascalia emblematica: “Per sempre”, con tanto di cuori rosa. Tempestivo e puntuale il commento di Raimondo Todaro che si è pronunciato anche lui con l’emoji di un cuore rosso pulsante. Stando a tale indizio, è possibile desumere che, seppur ci sia stata davvero una crisi, ad oggi potrebbe essere di gran lunga superata.











