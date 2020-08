Francesca Tocca e Valentin Dumitru si sono lasciati/ Lei: “Vi chiedo rispetto”

La loro relazione, nata nella scuola di Amici, aveva fatto scalpore e scatenato il gossip. Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono stati i grandi protagonisti dell’ultima edizione del talent e, dopo indiscrezioni e indizi social, hanno poi confermato di essere una coppia a tutti gli effetti. Finita con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici ha dunque ritrovato l’amore con l’allievo del programma ma oggi, a qualche mese di distanza, arriva l’annuncio che è già tutto finito. È stata proprio Francesca Tocca a rompere il silenzio e svelare attraverso i social che la storia con Valentin è finita. “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, – ha esordito la Tocca – mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto, per me e per lui”.

Valentin e Francesca Tocca si sono lasciati, Raimondo Todaro parla dell’ex

Solo qualche giorno fa, intervistato dal settimanale Oggi, Raimondo Todaro è tornato a parlare della fine del matrimonio con Francesca Tocca, facendo importanti chiarimenti. “Non c’è stato un vero e proprio fattore che ha scatenato la crisi. – ha esordito il ballerino – Credo che siamo una delle poche coppie a non essersi lasciata per tradimenti. Il nostro legame si è spento piano piano, in modo molto naturale.” Così ha tenuto a spigare che “Con Francesca siamo diventati prima una coppia nel ballo e poi anche nella vita. Insieme giravamo il mondo per le gare e nel momento in cui si è allontanata per prepararsi con un altro ballerino, ho sentito la sua mancanza. Allora sono andato a riprenderla e il giorno successivo siamo andati a vivere insieme, ci siamo fidanzati e sposati. Il ballo ci ha uniti, ma non ci siamo divisi per lo stesso motivo”.





