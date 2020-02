Francesca Tocca/ Video, quella volta che la ballerina di Amici baciò Valentin

Francesca Tocca è una delle ballerine che prende parte ad Amici il Serale 2020. La bellissima catanese classe 1989 ha riscosso successo fin dal suo esordio televisivo, sia per la sua naturale sensualità che per una grande eleganza quando si presenta sul palcoscenico. Nonostante sui social sia molto seguita la ragazza ha deciso di pubblicare quasi esclusivamente momenti di lavoro, per proteggere la sua privacy. Nonostante questo alcune informazioni su di lei le abbiamo come quella che è sposata con il collega Raimondo Todaro stella di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e in onda sulla Rai. I due hanno anche una splendida bambina di nome Jasmine e nonostante si sia parlato spesso di un secondo figlio i due hanno rinviato questa scelta per motivi professionali.

Di recente si era parlato molto di lei per una “bollente” esibizione proprio sul palcoscenico di Amici 19 con il giovane e amatissimo dalle giovani Valentin Alexandru Dumitru. La faccia di Maria De Filippi aveva fatto pensare che il tutto non fosse previsto anche se alla fine non si è scatenata una vera e propria polemica attorno a questo fatto. Nonostante tutto sui social network hanno iniziato a circolare voci su una loro possibile relazione dopo essersi conosciuti proprio nel talent di Canale 5. Voce priva di fondamento perché la ragazza è felicissima con suo marito. Il pubblico però è curioso di vederla nuovamente ballare con Valentin nelle puntate serali e chissà magari già stasera.





