Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Ho tutto ciò che desidero”

Francesca Vaccaro e Matteo sono la moglie e il figlio di Carlo Conti, il conduttore e volto televisivo di diversi programmi di successo di Rai1. Per Conti è arrivato il momento di tornare in tv con i due appuntamenti dei Seat Music Awards 2021 in diretta dall’Arena di Verona. Pochi giorni fa proprio sui social il conduttore aveva salutato l’estate 2021 pubblicando una tenerissima foto in compagnia della moglie Francesca, del figlio Matteo e della nuova arrivata: la cagnolina Gina. “Bye bye summer 2021 ! grazie perché nella tua toscanità e semplicità sei stata magnifica ❤️ Carlo, Francesca, Matteo e … Gina” – ha scritto il conduttore televisivo che da ben nove anni è felicemente innamorato e spostato della sua Francesca.

Carlo Conti/ Ron e Leonardo Pieraccioni, due persone speciali e quella sorpresa...

Una storia d’amore importante quella tra il conduttore e la costumista televisiva che proprio quest’anno hanno festeggiato nove anni di matrimonio. Un anniversario speciale che la moglie ha voluto celebrare anche sui social con una dedica d’amore che non è passata inosservata. “Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore), ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco! Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il Covid” – ha scritto Francesca nel giorno del suo anniversario di matrimonio che quest’anno è stato anche il giorno del ritorno a casa del marito dall’ospedale dove è stato ricoverato a causa del Covid.

Leonardo Pieraccioni/ L’amicizia con Carlo Conti: “Lo scelsi come testimone di nozze”

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro: “il Covid? E’ stato un momento difficile”

“E’ stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi), ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano” – ha scritto Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti che ha poi concluso dicendo – “sempre e per sempre buon anniversario”. Carlo Conti, invece, nel giorno dell’anniversario di matrimonio ha scritto: “nove anni dal nostro sì, nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre grazie amore mio”. Un periodo davvero difficile per il conduttore che per fortuna ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19 tornando a casa dai suoi affetti e dall’amato figlio Matteo a cui questa estate ha regalato un nuovo amico. Si tratta di un cucciolo a quattro zampe di nome Gina: “a Matteo faceva piacere avere un cane, e anche a mia moglie. Alcuni amici ci hanno regalato questo cucciolo e lo abbiamo preso volentieri. Ma quando andiamo fuori è Matteo a guidarla, Gina ha tre mesi, sta scoprendo il mondo ed è scatenata”. Infine il conduttore parlando proprio della sua famiglia ha sottolineato. “ho tutto quello che desidero”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Prima ero single incallito”

© RIPRODUZIONE RISERVATA