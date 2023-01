Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ “Grazie a lei sono passato dall’io al noi”

Francesca Vaccaro e la nuova vita di Carlo Conti

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, la donna per cui il popolare conduttore di Rai1 ha “cambiato” letteralmente sua vita. A rivelarlo è stato proprio il conduttore di Tale e Quale Show che, intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha raccontato: “per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona”. Prima di incontrare Francesca, infatti, Conti era un uomo libero come ha raccontato al Corriere della Sera: “fino a prima del matrimonio, ho sofferto di dongiovannite. La mia è una grande forma di amore per le donne, credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione, per i suoi sacrifici, per le sue difficoltà”.

A spingerlo verso Francesca è stata la grande amica Antonella Clerici: “fu lei a un certo punto, a dirmi: “O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare”. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.

Francesca Vaccaro e il matrimonio con Carlo Conti

Il matrimonio tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è arrivato dieci anni dopo il loro primo incontro. “Il matrimonio è stata una conseguenza naturale. Al mattino apro gli occhi, vedo Francesca e sono tanto felice. Le devo tutto. Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, giocare, a parlare di cose importanti” – ha detto il conduttore che dalla donna della sua vita ha avuto anche un figlio di nome Matteo.

“Diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L’Eredità” – ha detto il popolare conduttore.











