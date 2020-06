Carlo Conti e Francesca Vaccaro “8 anni fa sposi…”/ “Lei mi ha salvato..”

Sono passati otto anni dal giorno in cui Carlo Conti ha sposato l’amata Francesca Vaccaro e mai come in questi ultimi anni sono stati vicini e uniti da un amore profondo che, in parte, è l’eredità che Fabrizio Frizzi ha lasciato all’amico e collega conduttore. Dopo la morte dell’amico, Carlo Conti si è ancora di più stretto intorno alla sua famiglia convinto che il tempo non sia infinito e che la scala di valori debba essere rivista alla luce di questo e oggi il conduttore festeggia otto anni di amore intenso con la moglie con tanto di cuoricini e una foto di quel giorno che, in un modo o nell’altro, gli ha cambiato la vita. Nonostante la differenza di età, ben 11 anni, Carlo Conti ha parlato della moglie come della donna della sua vita, colei che l’ha salvato e l’ha guarito da quella che ha definito la DonGiovannite di cui era affetto: “Prima di conoscerla, ero malato di “Dongiovannite”. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

CARLO CONTI E FRANCESCA VACCARO, 8 ANNI D’AMORE

Quello che Carlo Conti condivide con la sua Francesca Vaccaro è un rapporto intenso che va molto oltre alcuni atteggiamenti e alla vita di tutti i giorni e ancora oggi, 8 anni dopo il loro sì, tutto è come un tempo se non meglio: “Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti“. Sarà questo il segreto del suo successo? Carlo Conti festeggia questa data importante ma anche il successo in tv con Top Dieci, un ottimi inizio di “Fase 3” per lui, questo è certo.

Ecco il post che ha pubblicato per festeggiare il suo anniversario:

Visualizza questo post su Instagram 8 anni fa …. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 15 Giu 2020 alle ore 11:15 PDT





