Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ Lui: “è la donna della mia vita”

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, il popolare conduttore pronto a tornare su Rai1 con il nuovissimo programma “Top 10”. Dopo la pandemia e l’emergenza Coronavirus, il conduttore di “Tale e Quale Show” torna in prima serata su Raiuno con un format tutto nuovo incentrato sulle classifiche musicali. Un progetto a cui ha lavorato anche durante questi lunghi mesi di quarantena e lockdown che il conduttore ha trascorso in compagnia dell’amata moglie Francesca e del piccolo Matteo. Un amore importante quello tra Carlo e Francesca che la coppia ha cercato sempre di tenere ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. La coppia, infatti, è molto discreta e riservata ma in alcune occasioni a parlare di Francesca è stato proprio il volto noto della Rai che non ha alcun dubbio nel dire: “lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”. L’incontro con Francesca ha cambiato per sempre la vita del conduttore che proprio alla stampa ha rivelato di essere guarito grazie a lei da una “malattia”.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti: la differenza di età non è un problema

Francesca Vaccaro ha “salvato” Carlo Conti. Sembrerebbe proprio così, visto che il popolare conduttore di “Tale e Quale Show” alla stampa ha raccontato di essere “malato” in passato di “Dongiovannite”, ma di essere improvvisamente guarito quando ha incontrato Francesca. “Prima di conoscerla, ero malato di “Dongiovannite”. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre” ha dichiarato Conti che con Francesca ha voluto fare le cose per bene. Nonostante la differenza di età, ben 11 anni, la coppia è più innamorata che mai. Un amore suggellato da un matrimonio e dalla nascita del piccolo Matteo, il primogenito di Conti che rappresenta il suo orgoglio. “E’ il mio spettacolo più bello. Ogni piccola nuova cosa che fa è una conquista. Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello. Certe volte, a tavola, io e mia moglie passiamo un tempo infinito a guardarlo, senza dire niente” ha detto il conduttore che parlando poi del bellissimo rapporto con la moglie ha rivelato: “tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti“.



