FRANCESCA VACCARO E MATTEO, MOGLIE E FIGLIO CARLO CONTI/ Lui: “Le dedico una canzone”

Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio di Carlo Conti, sono nei pensieri del conduttore durante la puntata speciale di Con il Cuore nel Nome di Francesco, programma condotto appunto da Carlo Conti insieme a Gianni Morandi. Proprio con il cantante bolognese nasce un simpatico siparietto, che porta Conti a lanciarsi in una dedica speciale per sua moglie. Morandi descrive la canzone “Se non avessi più te”, come un brano ricco di amore. Lui la dedica alla sua dolce metà Anna, Carlo Conti a Francesca Vaccaro. Poi aggiunge: “Questa serata rappresenta la speranza di una ripartenza, di aiutare tante famiglie, che ogni giorno si rivolgono ai Frati Francescani. Sentiremo testimonianze e capiremo come aiutarli concretamente”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Carlo Conti e Francesca Vaccaro, unione solida

Quello tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è un amore solido che dura ormai da molti anni. I due insieme hanno un figlio, Matteo, che ha oggi 6 anni ed è un grande appassionato di pesca sportiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, Conti ha raccontato la quarantena passata in famiglia con moglie e figlio, dicendosi fortunato. “Sono un privilegiato e ho vissuto queste ferie forzate, chiamiamole così, in una casa grande con giardino in compagnia di mia moglie e mio figlio.” ha raccontato il conduttore. Per poi aggiungere: “Non sono certo uno che ha da lamentarsi. Il lavoro, per queste ragioni, non mi è mancato. Mia moglie e mio figlio hanno riempito le mie giornate e mi sono potuto permettere il lusso di godermeli di più.”

Francesca Vaccaro e Matteo Conti: Carlo Conti “Mi hanno cambiato la vita”

E sono proprio sua moglie Francesca Vaccaro e suo figlio Matteo le persone più importanti della sua vita. Nel corso della stessa intervista, infatti, Carlo Conti ha parlato delle persone che gli hanno cambiato la vita. “Quali sono? Mia mamma che mi ha insegnato l’onestà, l’altruismo e il rispetto per gli altri” ha esordito. E ancora “Mia moglie con cui ho creato una famiglia e sono diventato babbo. La famiglia per me è in cima ad ogni classifica”, ha sottolineato. In questa classifica, però, non potevano mancare i sue amici e colleghi di una vita: “Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni a cui mi lega un inossidabile legame umano. Una vera e propria fratellanza”, ha concluso Conti.



