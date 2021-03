Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ “Siamo sempre più innamorati”

Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, il popolare conduttore televisivo, volto di Rai1 amatissimo dal grande pubblico. La coppia è felicemente sposate dal 2012: un amore nato quasi per caso, ma che ha cambiato per sempre la vita di Conti. Il conduttore, infatti, parlando proprio della moglie Francesca ha rivelato che il primo incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine al punto da spingerlo a rinunciare alla sua via da dongiovanni. Proprio così, a raccontarlo è stato il conduttore che ha dichiarato alla stampa: “prima di conoscerla, ero malato di ‘Dongiovannite’. Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre. L’unico rammarico che ho ogni tanto è di non aver sposato Francesca almeno tre o quattro anni prima, invece di fare un po’ il ragazzaccio e di tirarla un po’ per le lunghe”. L’incontro con Francesca ha cambiato in meglio la sua vita: “lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”.

Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti

Ma chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti? Classe 1972, Francesca lavora come costumista televisiva e stilista. Proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto il conduttore di Rai1 con cui è nato un grandissimo amore che li ha portati nel 2012 a sposarsi. Un matrimonio celebrato sulle colline fiorentine con gli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Un amore importante da cui è nato anche il piccolo Matteo due anni dopo. In occasione dell’anniversario di matrimonio proprio la Vaccaro ha voluto dedicare un bellissimo messaggio al marito: “7 anni fa in questo momento ci siamo detti “per sempre” davanti a Dio…. e ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI. ❤️ “C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare”.



