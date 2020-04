Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ Un amore sbocciato in età matura

Pubblicità

Il colpo di fulmine fra Francesca Vaccaro e Carlo Conti è nato in età matura: il conduttore infatti si è sposato a 51 anni, nel 2012, e appena due anni dopo hanno dato alla luce il piccolo Matteo. “L’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’ispirazione di amarne una sola”, ha detto Conti tempo fa a La Nazione, “possibilmente per sempre”. Le cose fra i due però non sono sempre andate bene. Prima del matrimonio, Francesca sarebbe entrata in crisi ed avrebbe messo in dubbio il loro amore, ma Conti è riuscito a riconquistarla. “Lei è la donna della mia vita“, ha detto, “avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”. Questo però non ha spinto la coppia a impegnare il profilo social del presentatore con scatti a due. L’ultima foto che li vede insieme risale infatti allo scorso San Valentino, quando lui ha deciso di fare alla sua dolce metà una dedica speciale: “Amore! La nostra festa non è solo oggi, ma 365 giorni l’anno”. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Vaccaro e Carlo Conti. Diversa invece l’attività social di lei, che oltre ai taralli fatti in casa e al rotolo di spinaci, compare spesso assieme al marito. Anche in modo indiretto, come quella foto fatta durante il suo arrivo in chiesa, sotto braccio al papà Aldo. Francesca, vestita in abito bianco e a sirena, un sorriso smagliante e il velo, tiene stretti fra le mani due tipi di bouquet: uno piccolo, bianco e l’altro di roselline rosse.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti

Francesca Vaccaro non ha mai fatto mistero della sua grande fede, soprattutto in occasione della recente Pasqua. La moglie di Carlo Conti ha sottolineato ancora una volta di essere cristiana e di vedere nella festività un forte messaggio spirituale. “In questo momento storico ci auguriamo che il nostro Paese possa risorgere dalle ceneri di un’economia in gravissime difficoltà e che ogni famiglia possa ritrovare equilibrio appena si uscirà da questa quarantena“, scrive su Instagram, “sicuramente non sarà tutto come prima – avremo il lutto nel cuore – ci vorrà tempo… ma siamo italiani, forti, orgogliosi e testardi. Abbiamo fatto grande questo Paese nei secoli e non ci arrenderemo proprio ora“. Clicca qui per leggere il post di Francesca Vaccaro. Oggi, martedì 14 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà in prima serata la replica de Il Volo – Un’avventura straordinaria, il concerto che cinque anni fa Carlo Conti ha diretto all’Arena di Verona. “Su mia moglie solo pregi, grandi pregi, però cucina troppo“, ha detto invece il presentatore in questi giorni durante una diretta social con Paolo Bonolis, “io prenderò una quarantina di chili. Solo tramite gli occhiali mi distinguerete da Gerry Scotti. Si mangia, si mangia. Abbiamo dei momenti durante i quali stiamo insieme ma ne abbiamo anche altri durante i quali ognuno ha il suo mondo. Lei magari sta con Matteo. Oppure io tengo Matteo e lei chatta con le amiche, prepara qualche manicaretto, legge un libro. Con Matteo, poi, il tempo vola. Ogni tre minuti vuole fare qualcosa”.

