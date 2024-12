Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti: i retroscena sulla loro storia

Da ormai molti anni il celebre cantautore Jovanotti ha trovato l’amore con Francesca Valiani, una storia quasi da fiaba che ha preso il via quando entrambi erano giovanissimi, addirittura lei solo 14 anni. Sui social Francesca Valiani ha raccontato l’occasione in cui è scoccata la scintilla tra loro: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona, mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio”.

Colei che è l‘attuale moglie di Jovanotti si è poi lasciata andare e nel 1994 è nata la relazione, poi sfociata quattro anni più tardi in matrimonio, non sempre felice, infatti il loro rapporto ha affrontato un periodo di crisi quando Francesca Valiani ha tradito Jovanotti con il giornalista Giuseppe Cruciani, ma l’artista ha deciso di perdonarla, mandando avanti il matrimonio, con un gesto più che nobile.

Jovanotti e la moglie Francesca Valiani: “La coppia è una potenza”

Tra i credo del cantante nativo di Roma c’è indubbiamente la forza della coppia, Jovanotti riguardo alla moglie Francesca Valiani ha rivelato di credere estremamente nel valore e nella forza del matrimonio: “La coppia è una potenza, l’uomo da solo invece penso che sia una disgrazia” le parole dell’artista. “Tante cose le ho fatte per renderla felice, dalle piccole, come mettermi un bell’abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino” ha rivelato Jovanotti sulla compagna di vita.

Sempre riguardo alla centralità della moglie Francesca Valiani, Jovanotti ha spiegato quanto la donna sia importante nella sua vita: “Io lascio sempre tutto aperto, invece Francesca apre e chiude, mi insegna molte cose, appartengo a lei, completamente, al cento per cento”