Francesca Valiani e Teresa chi sono moglie e figlia di Jovanotti/ “Affinità profonde”

Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti

Si chiama Francesca Valiani ed è la “ragazza magica” di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Dal 2008 la coppia è convolata a nozze e da allora sono diventati letteralmente indissolubili. Musa ispiratrice delle sue più belle canzoni, Francesca Valiani a Jovanotti è legata da una lunghissima conoscenza. I due, infatti, si conoscevano sin da ragazzini dal momento che la donna era amica della sorella del cantante. Tra Jovanotti e la moglie, Francesca Valiani, non ci fu il classico colpo di fulmine bensì qualcosa maturata nel tempo, come ha svelato la stessa Francesca Valiani in una intervista ripresa da Cosmopolitan: “Avevo 14 anni, lui faceva il dj in un locale a Cortona e mi regalò il biglietto per una serata in quella discoteca, i miei ovviamente non mi permisero di andare, ma quel biglietto, non so esattamente per quale motivo, lo conservai con cura nel mio portafoglio e così è stato per anni”.

Anche se Jovanotti è cresciuto a Roma, è originario proprio di Cortona, in provincia di Arezzo, esattamente come la moglie Francesca Valiani. Attualmente la coppia è tornata a vivere nella loro terra di origine. Classe 1969, la donna a differenza del marito è ben lontana dal mondo dello spettacolo. La moglie di Jovanotti ha una grande passione per la fotografia ed un enorme seguito social con oltre 121 mila follower su Instagram dove posta scatti bellissimi in versione Polaroid che immortalano spesso momenti di vita quotidiana in casa Cherubini. In una intervista a Vanity Fair, la moglie di Jovanotti aveva spiegato come mai lei e Lorenzo stessero così bene insieme: “Io credo nelle affinità profonde. Ma questo non vuol dire che sia facile: tutto è stato una conquista. Il nostro rapporto in questi diciotto anni è cambiato totalmente, grazie a un lavoro quotidiano di correzione e rimessa a punto. Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri”.

Figlia Jovanotti e di Francesca Valiani: Teresa Cherubini e la grande passione per il disegno

Il vero collante tra Francesca Valiani, la moglie, e Jovanotti è rappresentato dalla figlia Teresa Cherubini, giovane artista. Da mamma e papà, infatti, Terry ha preso la grande vena artistica diventando una talentuosa disegnatrice e fumettista. Oggi ha 23 anni ed è nata il 13 dicembre 1998. E’ alla figlia Teresa Cherubini che il padre ha dedicato la celebre “Per te”. Parlando della figlia Teresa, l’artista aveva detto in una vecchia intervista: “Sono un padre che non sa dire di no. Lascio a mia moglie il lavoro scomodo. Ma a Teresa, soprattutto quando era più piccola, ho dedicato tanto tempo”.

Dopo essersi trasferita in Inghilterra per frequentare la facoltà di Medicina, la giovane figlia di Jovanotti ha ben presto compreso che la sua vera passione è un’altra: il disegno e il fumetto. Al momento Teresa Cherubini studia fumetto alla SVA, la School of Visual Arts di New York e la laurea è attesa entro il 2022. Su Instagram ha un seguito di oltre 133mila follower e qui pubblica i suoi lavori migliori. Nel luglio del 2020 le era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin che tuttavia è riuscito a sconfiggere con forza e determinazione tornando ben presto a sorridere.



