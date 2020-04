Francesca Valiani, moglie Jovanotti/ Un’amore che somiglia a un film

Pubblicità

L’amore tra Francesca Valiani e Jovanotti assomiglia a quelli che si raccontano nei film. Giovanissimi entrambi, lei ha appena 14 anni quando lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona, in provincia di Arezzo. “Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale”, racconterà Francesca a Vanity Fair diversi anni più tardi, “I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora“. Una lunga storia d’amore quindi, che continua con la grande amicizia fra la Valiani e la sorella del cantautore, Anna Cherubini. Non senza intoppi tuttavia, come quel tradimento di cui Lorenzo Cherubini parlerà a Donna Moderna, in tempi non sospetti. Ancora fidanzati, i due subiscono uno scivolone quando Francesca inizia un flirt con Giuseppe Cruciani.

“Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti”, dirà l’artista, “affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”. Da quel momento in poi, la coppia troverà un proprio equilibrio, fatto di tante attenzioni da parte di entrambi. “Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando”, dirà ancora Jovanotti a Vanity Fair, “che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri“. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Raiplay regalerà al pubblico italiano in esclusiva il docutrip di Lorenzo Cherubini, Non voglio cambiare pianeta. Sedici puntate, canzoni e pedalate in solitaria, in cui Francesca, per una volta, forse non sarà al suo fianco.

Francesca Valiani, moglie Jovanotti: Teresa e le canzoni d’amore

Pochi riflettori sul rapporto che Francesca Valiani e il marito Jovanotti continuano a mantenere vivo negli anni. Due anime affini, che insieme hanno dato alla luce Teresa Cherubini e che di sicuro sono invidiate dai tanti fan dell’artista. Soprattutto alla luce delle canzoni d’amore che Jovanotti ha scritto per la sua anima gemella, nonostante siano trascorsi oltre 20 anni dalla loro unione. Qualche anno fa Francesca ha invece pubblicato il suo libro di fotografie, dal titolo Tutti i giorni, in cui ha messo a nudo la sua predilezione per i dettagli. Scatti fatti con il cellulare, ogni giorno di un anno intero e in cui il cantautore compare solo in qualche occasione.

“Nella mia famiglia lavorare vuol dire fare il veterinario, il dottore.”, ha detto tempo fa la Valiani a Vanity Fair, “E così anche se scatto foto da quando ero ragazzina, non ho mai pensato potesse essere una cosa seria. Le ho sempre fatte per me, come per fermare un pensiero, senza bisogno quasi di farle vedere a nessuno. Poi ci è venuta l’idea di pubblicarne una ogni giorno in un angolino del sito di Lorenzo, la gente mi diceva che erano belle”. Riguardo alle canzoni d’amore che Jovanotti le ha sempre dedicato, Francesca è sicura che siano un mix di verità e frutto del lavoro del marito. “Non ho mai avvertito le canzoni che ha scritto per me come uno sbandieramento”, ha sottolineato, “per me conservano in fondo un sapore intimo“. Crede però che abbiano ragione gli invidiosi: l’amore non è scontato e loro hanno la fortuna di essere -anche – sotto agli occhi di tutti.



