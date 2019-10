Jovanotti, caduta e viso incerottato/ Vernia:”Lo sport fa male l’ho sempre sostenuto”

JOVANOTTI, CADE MENTRE FA SPORT

Piccola disavventura per Jovanotti, nome d’arte del cantante Lorenzo Cherubini. L’artista romano è stato vittima di un incidente sportivo fortunatamente senza gravi conseguenze, mostrandosi con il viso incerottato su Instagram. Uno scatto commentato dallo stesso Jova con la didascalia: “Buongiorno!!!! mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me lo ha ricordato (non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti)”. Scherza il 53enne cantautore, e scherzano anche molti dei suoi follower, a cominciare dal comico Giovanni Vernia, che ha commentato la foto con le parole: “Lo sport fa male. L’ho sempre sostenuto”. Così invece il disk jockey Roberto Ferrari “Non me lo dire, odio la Gravità !!!”, mentre Dj Ralf ha scritto: “I capitomboli tocca metterli in conto. Io ne sono esperto. Fanno bene. Insegnano a prendere le misure”.

JOVANOTTI E IL 2019 DA FAVOLA: UN NUOVO ALBUM IN ARRIVO E POI SANREMO

Jovanotti ha da poco annunciato il suo nuovo album “Lorenzo sulla Luna”, una serie di cover dedicate al satellite della terra, che uscirà il prossimo 29 novembre, in tempo per le prossime festività natalizie. Un 2019 che si chiude quindi alla grandissima per Cherubini, che dopo l’esaltante tour “Jova Beach Party”, che ha fatto ballare migliaia di persone da nord a sud della nostra penisola, e il relativo EP dedicato all’esperienza, ha annunciato un nuovo lavoro per la fine dell’anno, in occasione del cinquantenario dello sbarco dell’uomo sulla Luna: «È una parentesi nella mia storia musicale – h commentato – un divertimento». E di Jovanotti ha parlato ieri anche Fiorello, che nel corso della presentazione del suo nuovo show su Rai Play ha anticipato una presenza del cantante sul palco dell’Ariston: “Ad Amadeus ho chiesto di lasciarmi tranquillo fino al 20 dicembre e poi ragioniamo su quello che possiamo fare. Ma che io vada a Sanremo è sicuro, ce lo siamo detti 35 anni fa a Milano. Ci mancherebbe. Probabilmente verrà anche Jovanotti, sarebbe carino fare una cosa a tre“.

