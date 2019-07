Francesca Verdini compie gli anni: auguri di Salvini/ Foto “Buon compleanno ragazza”

Matteo Salvini riscopre la vena romantica in occasione del compleanno della fidanzata Francesca Verdini. Per rendere ancora più bello un giorno speciale come quello in cui Francesca Verdini compie gli anni, il Ministro dell’Interno, su Instagram, pubblica un selfie di coppia accompagnato da un messaggio di auguri molto speciale. “Buon compleanno ragazza”, scrive il leader della Lega nella didascalia che accompagna la foto in cui si mostra sorridente accanto alla fidanzata che ha conquistato il suo cuore dopo la fine dell’importante storia con Elisa Isoardi. Nonostante i rumors che vorrebbero Salvini e la Verdini in crisi, la storia d’amore procede a gonfie vele. Per la coppia, dunque, la prima estate insieme sta trascorrendo tra impegni pubblici e momenti di relax al mare.

FRANCESCA VERDINI, PRIMO COMPLEANNO CON MATTEO SALVINI