Francesca Verdini, fidanzata Matteo Salvini si laurea/ Foto e dedica: “Al mio amore”

Francesca Verdini si laurea e Matteo Salvini la celebra sui social. Ha pubblicato, infatti, una foto di coppia in cui appaiono entrambi sorridenti. Ma è diversa dal solito, perché la fidanzata ha in testa una corona di alloro, segno evidente della laurea che ha appena conseguito. L’immagine compare sull’account Instagram del leader della Lega, che ha pubblicato un post con un messaggio di congratulazioni per la giovane. «Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese», scrive Salvini aggiungendo una faccina che sorride e arrossisce alla fine della frase.

Anche sul profilo social della 28enne figlia dell’ex senatore Denis Verdini sono immortalati i momenti post laurea con un messaggio: «Non avevo detto niente né ai miei genitori, né ai miei amici. Ma i miei amici e la mia famiglia, come in tutti momenti più belli e più difficili, erano qui con me. Sono proprio Fortunata». Scorrendo ci sono poi le immagini dei fiori ricevuti in regalo, con una frase di Gandhi con una dedica.

LA DEDICA DI FRANCESCA VERDINI PER MATTEO SALVINI

«Tutto quello che farai sarà insignificante, ma è molto importante che tu faccia lo stesso», la citazione condivisa da Francesca Verdini. «Alla mia mamma, il mio papà e mio fratello perché sono stati i fari, i remi e la nave nel mio maremoto», ha scritto poi tra le dediche. «Ai miei straordinari amici, soprattutto quelli lontani, per aver sempre compreso i lunghi silenzi e l’obbligata distanza, in particolare Lavinia, Ginevra, Riccardo e Federica». Quindi la dedica per il fidanzato Matteo Salvini, con cui ha una relazione da due anni. «E al mio grande amore, Matteo». «Qui felicità», scrive Francesca Verdini in un altro post che raccoglie ad esempio il commento tra gli altri di Salvo Sottile. Nelle storie Instagram invece un tripudio di fiori che ha ricevuto in regalo in queste ore dopo l’annuncio della laurea conseguita. Tantissimi invece i commenti con gli auguri e le congratulazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)





