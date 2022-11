Francesca Viverit, fidanzata Francesco Oppini/ Lei si laurea, haters attaccano e lui…

Francesca Viverit: la fidanzata di Francesco Oppini nel mirino degli haters

Francesca Viverit è la fidanzata di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, dopo l’addio a Cristina Tomasini, Francesco Oppini ha ritrovato l’amore con Francesca Viverit a cui ha dedicato un dolcissimo post in occasione della laurea conseguita. “Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la vita lavorativa con forza, consapevolezza e dedizione”, ha scritto il figlio di Alba Parietti condividendo anche una splendida foto del giorno speciale vissuto dalla fidanzata.

Una dedica piena d’amore quella che il figlio di alba Parietti ha deciso di fare alla fidanzata, ma che ha scatenato anche i soliti commenti degli haters a cui Oppini ha deciso di rispondere, in maniera particolare, ad un utente.

Francesco Oppini contro gli haters della fidanzata Francesca Viverit

Tra i tanti commenti spuntati sotto il post pubblicato da Francesco Oppini, come scrive il portale Gossip e Tv, è spuntato quello di magy92002 che ha scritto: “Sono cambiati i tempi, io nell’ultimo periodo prima della laurea non uscìì di casa tra esami, tesi, allora internet era un miraggio per i pochi eletti! Altro che ristoranti, feste e vacanze”.

Parole che hanno attirato l’attenzione di Oppini che ha replicato zittendo l’utente in questione così: “Ma piuttosto che scrivere tali stron…. restaci ancora in casa che è meglio così eviti di fare figuracce”, riporta il portale Gossip e Tv.

