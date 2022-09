Francesca Viverit, fidanzata Francesco Oppini/ Dopo l’addio a Cristina Tomasini…

Francesca Viverit, chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini

Da ormai qualche settimana Francesco Oppini è uscito allo scoperto sui social con la sua nuova fidanzata, di nome Francesca Viverit. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e commentatore di calcio ha ufficialmente archiviato la storia d’amore con l’ex Cristina Tomasini, ritrovando il sorriso al fianco della nuova fiamma. Si sa poco di lei, essendo un nome sconosciuto al mondo della televisione e dello spettacolo. Stando però alla bio del suo profilo Instagram, privato, studia Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano.

Oppini e Laura Freddi nel cast di Oggi è un altro giorno/ L'ultima scommessa di Serena Bortone

La ragazza inoltre abita a Basiglio, sempre in provincia di Milano. Si apprende inoltre come in passato sia stata una nuotatrice a livello agonistico nonché istruttrice di nuoto. La loro storia d’amore è stata di fatto ufficializzata attraverso scatti di coppia condivisi sui social, sebbene non ci sia mai stato un annuncio effettivo. Inizialmente sono circolati numerosi rumors e indiscrezioni su di loro, come quelli secondo i quali la coppia starebbe insieme ormai da qualche mese.

Francesco Oppini furioso su Instagram/ "Siamo un aereo di gente incaz*atissima"

Francesco Oppini e l’ex Cristina Tomasini: l’addio è ancora avvolto nel mistero

Se il presente di Francesco Oppini si chiama Francesca Viverit, il suo passato è invece segnato dall’ombra ingombrante della grande ex Cristina Tomasini. Come mai la coppia si è lasciata, così d’improvviso? Ripensando all’edizione del Grande Fratello Vip cui il ragazzo prese parte, viene in mente quando parlava dell’amore per la sua fidanzata e del desiderio di sposarla una volta uscito dalla Casa. Qualcosa però dopo il reality sembra essersi rotto tra i due, sino alla rottura mai ufficializzata ma lasciata intendere attraverso inequivocabili indizi social.

Francesco Oppini e Francesca Viverit/ Prima foto ufficiale con la nuova fidanzata

A lasciar intendere la rottura è stata proprio la Tomasini, attraverso una risposta social che ha insospettito e non poco i suoi followers. Rispondendo alla domanda di un seguace che le chiedeva se fosse innamorata, lei ha risposto: “Sì, innamorata della vita“. Parole inequivocabili in cui è totalmente assente il nome di Francesco Oppini, il cui riferimento non è così casuale. La coppia si sarebbe così detta addio, ma le cause della rottura restano ignote.











© RIPRODUZIONE RISERVATA